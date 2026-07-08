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В Омске директора турагентства обвинили в мошенничестве - РИА Новости, 08.07.2026
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21:38 08.07.2026
В Омске директора турагентства обвинили в мошенничестве

Жители Омска обвинили директора турагентства в мошенничестве

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Несколько жителей Омска обратились в полицию с жалобами на директора турагентства «Бегемот Тревел».
  • Граждане обвиняют директора в невозврате полученных денежных средств.
  • Полиция проводит проверочные мероприятия для установления полной картины произошедшего.
ОМСК, 8 июл - РИА Новости. Несколько жителей Омска обратились в полицию с жалобами на директора турагентства, которого они обвинили в мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД.
Одна из клиенток агентства сообщила в соцсетях о том, что ее мать вместе со своей сестрой купили билеты на отдых. Они воспользовались услугами фирмы "Бегемот Тревел". Но, по ее словам, позже директор турфирмы исчезла. Девушка заявила, что с такой ситуацией столкнулись еще несколько человек.
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"В УМВД России по городу Омску поступило пять заявлений от граждан с просьбами разобраться в законности действий директора туристического агентства касательно невозвращения полученных от них денежных средств. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия, устанавливается полная картина произошедшего", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Турфирма "Бегемот Тревел" находится в Кировском округе Омска. Указанные в контактах номера на звонки не отвечают.
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