В Омске директора турагентства обвинили в мошенничестве

ОМСК, 8 июл - РИА Новости. Несколько жителей Омска обратились в полицию с жалобами на директора турагентства, которого они обвинили в мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД.

Одна из клиенток агентства сообщила в соцсетях о том, что ее мать вместе со своей сестрой купили билеты на отдых. Они воспользовались услугами фирмы "Бегемот Тревел". Но, по ее словам, позже директор турфирмы исчезла. Девушка заявила, что с такой ситуацией столкнулись еще несколько человек.