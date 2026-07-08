Успехи киевского режима только что были признаны на самом высоком международном уровне. Столица Украины вошла в топ рейтинга городов по их пригодности к жизни. Правда, с конца.

Лучше, чем в Киеве, дела обстоят в 163 городах мира. Хуже только в девяти. Выше Киева в рейтинге находится даже Хараре, многострадальная столица одной из беднейших стран мира — Зимбабве.

Это значимое для нас событие, хорошо показывающее динамику развития СВО. Ведь больше четырех лет столица Украины жила словно вне войны, тревоги там были редкими, а зачастую и откровенно фейковыми. Помните, как сирены показательно включали, например, к приезду Анджелины Джоли?

Теперь ситуация изменилась. В ответ на попытки ударов по мирным городам России наши военные плотно взялись за Киев. На регулярной основе днем и ночью выносятся предприятия ВПК, заводы по производству дронов, склады снарядов — в том числе с обедненным ураном.

С поразительным цинизмом киевская хунта разместила военные предприятия в самой гуще жилой застройки. Прикрываться мирными жителями — это военное преступление, конечно, но тут ничего нового, таких преступлений на счету киевских уже тысячи.

Уже неделю Киев затянут клубами черного дыма. В городе постоянно грохочут взрывы. Жители столицы ночуют в убежищах и метро. Нетрудно представить, как радовались бы украинцы, если подобное произошло бы в Москве. Однако наши пэвэошники работают как боги. Каждую ночь они ставят рекорды, обезвреживая сотни украинских дронов. На это не способна никакая другая ПВО в мире.

В Киеве же ПВО, по признанию самого Зеленского, приказала долго жить. Ракет нету, а большинство установок Patriot вынесено нашими ударами. Что забавно, ракеты кончились даже у спонсоров Киева. Американцы расстреляли их во время своей неудачной атаки на Иран, теперь за ними очередь на несколько лет вперед. Да и, откровенно говоря, сбивать дорогущими ракетами наши бесчисленные дешевенькие "гераньки" — это палить из пушек по воробьям.

Результат налицо — в Киеве постоянные перебои со светом и водой. Если наши военные продолжат наносить массированные удары в том же темпе, вскоре столица б. УССР станет окончательно непригодной для жизни.

Никакой радости происходящее, разумеется, у нас не вызывает. Киев был прекраснейшим русским городом, пока его не оккупировали вожди-кочевники на зарплате у глобалистов. Храмы и университеты, заводы и вокзалы, красивейшие здания Крещатика, метро и жилые кварталы, царские дворцы и дома пионеров, — все это мы строили здесь всей страной. Это все наше. Здесь исток нашей истории и нашей веры. "Киев — это наш Иерусалим!" — сказал однажды патриарх Кирилл.

Разумеется, рука не поднималась бомбить эту красоту, созданную трудами поколений русских людей. Конечно, изначально было понятно, что киевская хунта спрячет военные объекты среди жилых домов и могут быть жертвы среди мирных жителей.

Однако попытки налетов на наши города, заводы, НПЗ, террористические атаки на наших граждан, циничные убийства наших взрослых и детей невозможно было оставить неотмщенными. Москве просто не оставили выбора. Сегодня Киев платит за то, что в 2014 году предал сам себя.

Очень характерно, что все рейтинги самых опасных и несчастных столиц мира возглавляют города, которые оккупировали и разграбили американская администрация, натовские союзники и их прокси-боевики.

Это раньше за бомбежками немецких городов следовал план Маршалла, за разрушением Хиросимы и Нагасаки — программа экономического развития Японии. Сейчас Запад несет всем тем, кто в него поверил, только чистое разрушение — ничего больше. Триполи, Дамаск, Багдад не дадут соврать. Там все очень плохо. Теперь этот скорбный список пополнил Киев.