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В Новосибирске арестовали дебошира, сломавшего нос врачу скорой помощи - РИА Новости, 08.07.2026
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09:27 08.07.2026
В Новосибирске арестовали дебошира, сломавшего нос врачу скорой помощи

Суд в Новосибирске арестовал дебошира, сломавшего нос врачу скорой помощи

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Статуя Фемиды. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ленинский районный суд Новосибирска заключил под стражу Владимира Колесова до 3 сентября 2026 года.
  • Колесов обвиняется в нападении на врача бригады скорой помощи и медсестру в больнице.
  • Следствие утверждает, что Колесов нанес врачу перелом носа и ударил медсестру ногами в область туловища.
НОВОСИБИРСК, 8 июл – РИА Новости. Ленинский районный суд Новосибирска заключил под стражу местного жителя, который напал на врача в машине скорой помощи и медсестру в больнице, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
Ранее в госинспекции труда Новосибирской области сообщали, что вечером 20 июня буйный пациент бригады скорой помощи ударил врача по лицу, а по приезду в больницу напал на медсестру.
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"Постановлением суда обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 3 сентября 2026 года", - говорится в сообщении.
Владимир Колесов обвиняется по пункту "а" части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия).
По версии следствия, Колесов в автомобиле скорой помощи нанес врачу удар рукой в лицо, та получила перелом носа. По прибытии в больницу он нанес удары ногами в область туловища медсестре, причинив ей сильную физическую боль. Мужчину задержали 3 июля.
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