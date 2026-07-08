В Новосибирске арестовали дебошира, сломавшего нос врачу скорой помощи

Краткий пересказ от РИА ИИ Ленинский районный суд Новосибирска заключил под стражу Владимира Колесова до 3 сентября 2026 года.

Колесов обвиняется в нападении на врача бригады скорой помощи и медсестру в больнице.

Следствие утверждает, что Колесов нанес врачу перелом носа и ударил медсестру ногами в область туловища.

НОВОСИБИРСК, 8 июл – РИА Новости. Ленинский районный суд Новосибирска заключил под стражу местного жителя, который напал на врача в машине скорой помощи и медсестру в больнице, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Ранее в госинспекции труда Новосибирской области сообщали, что вечером 20 июня буйный пациент бригады скорой помощи ударил врача по лицу, а по приезду в больницу напал на медсестру.

"Постановлением суда обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 3 сентября 2026 года", - говорится в сообщении.

Владимир Колесов обвиняется по пункту "а" части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия).