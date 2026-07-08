Пропавшего в Новосибирске подростка нашли

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Новосибирске пропал 17-летний подросток, который ушел из дома 3 июля.
- Следователи установили местонахождение подростка, и в ближайшее время он будет допрошен.
НОВОСИБИРСК, 8 июл – РИА Новости. Следователи в рамках расследования уголовного дела установили местонахождение пропавшего 3 июля в Новосибирске 17-летнего подростка, сообщает СУСК по региону.
Ранее в следственном управлении сообщали, что юноша 3 июля ушел из дома №2 по улице Кошурникова в Дзержинском районе Новосибирска и пропал. На вид молодому человеку 16-17 лет. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
"К настоящему времени местонахождение несовершеннолетнего установлено. В ближайшее время он будет допрошен следователем Следственного комитета по обстоятельствам безвестного отсутствия", - говорится в сообщении.
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