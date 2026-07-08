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Пропавшего в Новосибирске подростка нашли - РИА Новости, 08.07.2026
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09:08 08.07.2026 (обновлено: 09:09 08.07.2026)
Пропавшего в Новосибирске подростка нашли

СК: пропавшего в Новосибирске 17-летнего подростка нашли

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Новосибирске пропал 17-летний подросток, который ушел из дома 3 июля.
  • Следователи установили местонахождение подростка, и в ближайшее время он будет допрошен.
НОВОСИБИРСК, 8 июл – РИА Новости. Следователи в рамках расследования уголовного дела установили местонахождение пропавшего 3 июля в Новосибирске 17-летнего подростка, сообщает СУСК по региону.
Ранее в следственном управлении сообщали, что юноша 3 июля ушел из дома №2 по улице Кошурникова в Дзержинском районе Новосибирска и пропал. На вид молодому человеку 16-17 лет. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
"К настоящему времени местонахождение несовершеннолетнего установлено. В ближайшее время он будет допрошен следователем Следственного комитета по обстоятельствам безвестного отсутствия", - говорится в сообщении.
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