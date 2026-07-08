Правительство и ФАС разбираются с ценами на топливо в Крыму, заявил Новак

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что цены на топливо в Крыму завышены.
- Правительство России и Федеральная антимонопольная служба разбираются с причинами завышенных цен на топливо в Крыму, отмечая рыночно-спекулятивный фактор.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Правительство России и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разбираются с ценами на топливо в Крыму, сейчас они завышенные, сообщил вице-премьер России Александр Новак.
"В настоящее время ресурсы, которые поставляются в Крым, Севастополь, они идут за счет вертикально интегрированных компаний... Топливо сейчас, конечно, стоит дороже, чем в других регионах, даже по себестоимости", - сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства на тему функционирования транспортного и топливного комплекса.
"Из-за дефицита цены (на топливо - ред.), которые складываются, - они выше себестоимости и это больше рыночно-спекулятивный фактор. С этим мы вместе с Федеральной антимонопольной службой разбираемся", - добавил вице-премьер РФ.
В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил вице-премьер РФ Александр Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в России. Одновременно Росавиация сообщала РИА Новости, что российские аэропорты обеспечены необходимым объемом топлива.
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5 июля, 13:35