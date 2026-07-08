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Новак прокомментировал меры по стабилизации топливной ситуации - РИА Новости, 08.07.2026
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18:08 08.07.2026 (обновлено: 18:16 08.07.2026)
Новак прокомментировал меры по стабилизации топливной ситуации

Новак: правительство предпринимает меры для стабилизации ситуации с топливом

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Александр Новак . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство России продолжает предпринимать дополнительные меры для стабилизации ситуации с топливом внутри страны.
  • Для улучшения ситуации правительство ввело запрет на экспорт бензина, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста его производства в России.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Правительство России продолжает предпринимать дополнительные меры для стабилизации ситуации с топливом внутри страны, сообщил вице-премьер России Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства на тему функционирования транспортного и топливного комплекса.
"Для решения стоящих задач и стабилизации ситуации правительство продолжает предпринимать дополнительные шаги", - сказал он.
В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в России. Одновременно Росавиация сообщала РИА Новости, что российские аэропорты обеспечены необходимым объемом топлива.
Новак о полном запрете на экспорт дизтоплива в России - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
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