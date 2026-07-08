Новак прокомментировал меры по стабилизации топливной ситуации

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правительство России продолжает предпринимать дополнительные меры для стабилизации ситуации с топливом внутри страны.
- Для улучшения ситуации правительство ввело запрет на экспорт бензина, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста его производства в России.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Правительство России продолжает предпринимать дополнительные меры для стабилизации ситуации с топливом внутри страны, сообщил вице-премьер России Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства на тему функционирования транспортного и топливного комплекса.
"Для решения стоящих задач и стабилизации ситуации правительство продолжает предпринимать дополнительные шаги", - сказал он.
В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в России. Одновременно Росавиация сообщала РИА Новости, что российские аэропорты обеспечены необходимым объемом топлива.