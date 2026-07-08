Новак прокомментировал меры по стабилизации топливной ситуации

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Правительство России продолжает предпринимать дополнительные меры для стабилизации ситуации с топливом внутри страны, сообщил вице-премьер России Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства на тему функционирования транспортного и топливного комплекса.