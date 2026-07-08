Ситуация с топливом частично стабилизировалась, заявил Новак

Краткий пересказ от РИА ИИ Александр Новак заявил, что ситуация с топливом частично стабилизировалась, но остается непростой.

Правительство приняло ряд мер для улучшения ситуации с топливом, включая запрет на экспорт бензина, предоставление налоговых стимулов для импорта топлива и роста производства в России.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Ситуация с топливом частично стабилизировалась, но, несмотря на принятые меры, пока остается непростой, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Хотел бы отметить, что несмотря на принятые меры, они частично ситуацию стабилизируют, в целом ситуация пока остается непростой", - сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

Новак напомнил, что в результате продолжающихся террористических атак на гражданскую инфраструктуру, в том числе на объекты топливно-энергетического комплекса, был поврежден ряд нефтеперерабатывающих заводов. В этой связи произошло временное частичное сокращение объемов производства бензина и дизтоплива.

"Правительством в целях стабилизации ситуации на внутреннем рынке были приняты следующие меры: увеличили загрузку действующих заводов до максимального уровня, направили на рынок ранее накопленные объемы топлива, сократили сроки текущих ремонтов. Плановые ремонты перенесли на более поздний срок", - подчеркнул Новак.