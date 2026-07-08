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Ситуация с топливом частично стабилизировалась, заявил Новак - РИА Новости, 08.07.2026
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18:02 08.07.2026 (обновлено: 19:18 08.07.2026)
Ситуация с топливом частично стабилизировалась, заявил Новак

Новак: ситуация с топливом частично стабилизировалась, но остается непростой

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Александр Новак. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Новак заявил, что ситуация с топливом частично стабилизировалась, но остается непростой.
  • Правительство приняло ряд мер для улучшения ситуации с топливом, включая запрет на экспорт бензина, предоставление налоговых стимулов для импорта топлива и роста производства в России.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Ситуация с топливом частично стабилизировалась, но, несмотря на принятые меры, пока остается непростой, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Хотел бы отметить, что несмотря на принятые меры, они частично ситуацию стабилизируют, в целом ситуация пока остается непростой", - сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.
Новак напомнил, что в результате продолжающихся террористических атак на гражданскую инфраструктуру, в том числе на объекты топливно-энергетического комплекса, был поврежден ряд нефтеперерабатывающих заводов. В этой связи произошло временное частичное сокращение объемов производства бензина и дизтоплива.
"Правительством в целях стабилизации ситуации на внутреннем рынке были приняты следующие меры: увеличили загрузку действующих заводов до максимального уровня, направили на рынок ранее накопленные объемы топлива, сократили сроки текущих ремонтов. Плановые ремонты перенесли на более поздний срок", - подчеркнул Новак.
В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил ранее вице-премьер РФ Александр Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизтоплива, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в России. Одновременно Росавиация сообщала РИА Новости, что российские аэропорты обеспечены необходимым объемом топлива.
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