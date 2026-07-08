Несколько предприятий Нижнекамска повредило при массированной атаке БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ Отдельные предприятия Нижнекамска получили повреждения при массированной атаке БПЛА.

Специальные службы оперативно устраняют последствия атаки.

КАЗАНЬ, 8 июл – РИА Новости. Часть нижнекамских предприятий получили повреждения при массированной атаке беспилотников на Закамский регион, сообщила пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова.

"Специальные службы на месте оперативно устраняют последствия", — говорится в сообщении

В результате ударов пострадали люди. Минниханов отметил, что им уже оказали медицинскую помощь.

Глава региона добавил, что ВСУ также атаковали частный жилой дом в Тукаевском районе, два человека получили ранения.