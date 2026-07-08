Несколько предприятий Нижнекамска повредило при массированной атаке БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Отдельные предприятия Нижнекамска получили повреждения при массированной атаке БПЛА.
- Специальные службы оперативно устраняют последствия атаки.
КАЗАНЬ, 8 июл – РИА Новости. Часть нижнекамских предприятий получили повреждения при массированной атаке беспилотников на Закамский регион, сообщила пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова.
"Специальные службы на месте оперативно устраняют последствия", — говорится в сообщении.
В результате ударов пострадали люди. Минниханов отметил, что им уже оказали медицинскую помощь.
Глава региона добавил, что ВСУ также атаковали частный жилой дом в Тукаевском районе, два человека получили ранения.
Им оказали первую помощь, их жизни ничего не угрожает.
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22 июня 2022, 17:18