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Николаев: в Чувашии традиция многодетности уверенно развивается - РИА Новости, 08.07.2026
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16:14 08.07.2026
Николаев: в Чувашии традиция многодетности уверенно развивается

Николаев: в Чувашской Республике традиция многодетности уверенно развивается

© Фото : пресс-служба главы ЧувашииСемья
Семья - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : пресс-служба главы Чувашии
Семья
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Многодетная семья — это главный приоритет и фундаментальная ценность России, и в Чувашии данная традиция уверенно развивается, сообщил глава республики Олег Николаев.
В День семьи, любви и верности, в парке культуры и отдыха "Август" поселка Вурнары состоялся IV Республиканский форум многодетных семей. В этом году он прошел под девизом "Путешествие большой семьей" и был посвящен культурному наследию Приволжского федерального округа.
"Многодетная семья — это главный приоритет и фундаментальная ценность нашего государства. В Чувашии традиция многодетности уверенно развивается, ведь именно в таких семьях дети с раннего возраста учатся взаимовыручке и уважению к старшим. Осознавая важность такого посыла, правительство республики выстраивает свою стратегию так, чтобы максимально поддерживать родителей, имеющих много детей", — приводит слова Николаева пресс-служба главы Чувашии.
Он добавил, что всесторонняя помощь таким семьям — это приоритетная задача для всех уровней власти в стране. Все, что делают в экономике, науке, образовании и здравоохранении, работает на конкретного человека и его близких. Необходимо, чтобы каждый житель республики мог реализовать потенциал, достиг поставленных целей, всегда чувствуя комплексную поддержку государства.
Значимость семейного единства подчеркнул и член Совета отцов Цивильского муниципального округа Станислав Шалеев, который вместе с супругой и тремя детьми принял участие в форуме.
"Самое главное — это семейные ценности, передавать наши традиции детям, познавать любовь, гармонию в семье, чтобы дети росли в полной семье", — уточнил Шалеев.
Николаев поздравил присутствующих с праздником и вручил государственные награды. Ордена "Родительская слава" удостоена семья Гороховых из Алатыря, в которой воспитываются 10 детей. Медалью ордена "Родительская слава" награждены супруги Терентьевы из Чебоксар. Знак материнской славы Чувашской Республики "Анне" вручен Валентине Тихоновой (город Чебоксары). Также пять супружеских пар, проживших в браке от 50 до 55 лет, получили орден "За любовь и верность".
В пресс-службе указывают, что для гостей и участников форума открылась "Выставка услуг для семей с детьми". Родители могли получить индивидуальные консультации по социальному контракту, оформить услуги семейного МФЦ, узнать о вакансиях в кадровом центре "Работа России". На мероприятии осуществляли деятельность мобильные медицинские автобусы.
Форум — лишь часть системной работы, которая ведется в республике по социальной поддержке. По сравнению с 2012 годом количество многодетных семей в Чувашии увеличилось в 2,9 раза и сегодня превышает более 24 тысяч.
"В 2025 году система поддержки была дополнена еще пятью направлениями. Во всех муниципалитетах открылись пункты проката товаров для новорожденных и 14 групп кратковременного пребывания детей. Многодетные семьи получили возможность оплачивать половину стоимости обучения детей в техникумах и вузах за счет государства", — отмечается в сообщении.
Помимо этого, будущие родители могут бесплатно пройти подготовительный этап программы ЭКО, студентки, ожидающие ребенка, получают единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей, а молодые семьи до 35 лет при рождении третьего или последующего ребенка — 300 тысяч рублей. Все эти меры вошли в обновленную региональную программу по повышению рождаемости и поддержке семей с детьми в Чувашской Республике, заключили в пресс-службе.
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