Цифровой детокс не требует полного отказа от телефона, рассказал невролог

По словам невролога, цифровой детокс - это не полный запрет, а постепенное переключение внимания. Резкий отказ от телефона может вызвать настоящую "ломку", тогда как маленькие шаги помогают адаптироваться без стресса, объяснил Барышев. Со временем человек начинает меньше зависеть от уведомлений и может использовать освободившееся время для спорта, хобби или новых привычек, которые давно хотелось внедрить, отметил врач. Он добавил, что возникающую в такие моменты скуку, по его словам, можно обратить себе во благо - это шанс наконец встретиться с мыслями и переживаниями, которые долго заглушались информационным шумом.