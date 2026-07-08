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Цифровой детокс не требует полного отказа от телефона, рассказал невролог - РИА Новости, 08.07.2026
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15:25 08.07.2026
Цифровой детокс не требует полного отказа от телефона, рассказал невролог

Невролог Барышев: постепенное сокращение времени в соцсетях снижает тревожность

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Постепенное сокращение времени в соцсетях и небольшие перерывы в использовании телефона помогают снизить тревожность, рассказал невролог Артем Барышев.
  • Резкий отказ от телефона может вызвать "ломку", тогда как маленькие шаги помогают адаптироваться без стресса.
  • Постоянная перегрузка от использования гаджетов повышает чувствительность к стрессу и риск депрессии, но постепенные перерывы помогают вернуть яркость и насыщенность жизни.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Постепенное сокращение времени в соцсетях и небольшие перерывы в использовании телефона помогают снизить тревожность и дают устойчивый результат, рассказал невролог "СМ-Клиника" Артем Барышев.
"Гораздо эффективнее начинать с небольших перерывов, постепенно увеличивая время без социальных сетей и постоянной проверки уведомлений. Такой подход переносится значительно легче и чаще дает устойчивый результат. Со временем многие замечают, что жизнь становится ярче, насыщеннее и менее тревожной", - сказал Барышев "Газете.Ru".
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По словам невролога, цифровой детокс - это не полный запрет, а постепенное переключение внимания. Резкий отказ от телефона может вызвать настоящую "ломку", тогда как маленькие шаги помогают адаптироваться без стресса, объяснил Барышев. Со временем человек начинает меньше зависеть от уведомлений и может использовать освободившееся время для спорта, хобби или новых привычек, которые давно хотелось внедрить, отметил врач. Он добавил, что возникающую в такие моменты скуку, по его словам, можно обратить себе во благо - это шанс наконец встретиться с мыслями и переживаниями, которые долго заглушались информационным шумом.
«
"Сначала человек получает положительные впечатления, затем сталкивается со страхом или стрессом, после чего снова испытывает удовольствие. Психика постоянно перегружается за счет гормонов возбуждения - дофамина - и гормона стресса - кортизола", - пояснил Барышев.
Кроме того, как отметил специалист, большинство этих эмоций мы проживаем в одиночку, а онлайн-общение дает меньше окситоцина, чем живое взаимодействие, поэтому чувство общности оказывается иллюзорным. Чем больше времени мы проводим в сети, тем сложнее вырваться из этой привычки, а постоянная перегрузка повышает чувствительность к стрессу и риск депрессии, предупредил врач. Однако постепенные перерывы помогают вернуть яркость и насыщенность жизни, делая ее менее тревожной, заключил Барышев.
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