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Москвичей призвали быть осторожными в непогоду в среду - РИА Новости, 14.07.2026
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20:39 08.07.2026 (обновлено: 14:54 14.07.2026)

Москвичей призвали быть осторожными в непогоду в среду

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПрохожие во время дождя в Москве
Прохожие во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Прохожие во время дождя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Жителей Москвы призвали быть осторожными на улице в непогоду в среду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, предупредил столичный комплекс городского хозяйства.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что температура до плюс 22 градусов и дожди ожидаются в среду в Москве.
"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и с сохранением до конца суток 9 июля в столице ожидается дождь, местами сильный, гроза, ветер с порывами до 15 метров в секунду. Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьям и не парковать вблизи них автомобили", – говорится в сообщении комплекса на канале на платформе "Макс".
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