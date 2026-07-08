Москвичей призвали быть осторожными в непогоду в среду

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Жителей Москвы призвали быть осторожными на улице в непогоду в среду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, предупредил столичный комплекс городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и с сохранением до конца суток 9 июля в столице ожидается дождь, местами сильный, гроза, ветер с порывами до 15 метров в секунду. Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьям и не парковать вблизи них автомобили", – говорится в сообщении комплекса на канале на платформе "Макс".