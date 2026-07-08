Стратегический резерв нефти в США опустился до минимума с апреля 1983 года

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Стратегический резерв нефти США сократился на 6,166 миллиона баррелей.
- Уровень стратегических запасов нефти достиг минимума с апреля 1983 года и составил 319,489 миллиона баррелей.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Стратегический резерв нефти США на конец недели, завершившейся 3 июля, сократился на 6,166 миллиона баррелей - до минимальных с апреля 1983 года 319,489 миллиона, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации Минэнерго страны.
Ниже уровень стратегических запасов наблюдался на конец недели по 29 апреля 1983 года, когда он составлял 317,456 миллиона баррелей.