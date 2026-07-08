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Стратегический резерв нефти в США опустился до минимума с апреля 1983 года - РИА Новости, 08.07.2026
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17:37 08.07.2026 (обновлено: 17:42 08.07.2026)
Стратегический резерв нефти в США опустился до минимума с апреля 1983 года

Стратегический резерв нефти в США опустился до минимального с апреля 1983 года

© AP Photo / Matthew BrownДобыча нефти в США
Добыча нефти в США - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Matthew Brown
Добыча нефти в США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Стратегический резерв нефти США сократился на 6,166 миллиона баррелей.
  • Уровень стратегических запасов нефти достиг минимума с апреля 1983 года и составил 319,489 миллиона баррелей.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Стратегический резерв нефти США на конец недели, завершившейся 3 июля, сократился на 6,166 миллиона баррелей - до минимальных с апреля 1983 года 319,489 миллиона, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации Минэнерго страны.
Ниже уровень стратегических запасов наблюдался на конец недели по 29 апреля 1983 года, когда он составлял 317,456 миллиона баррелей.
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