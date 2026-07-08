Рейтинг@Mail.ru
Цена нефти марки Brent превысила 79 долларов за баррель впервые с 22 июня - РИА Новости, 08.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:52 08.07.2026
Цена нефти марки Brent превысила 79 долларов за баррель впервые с 22 июня

Цена барреля нефти Brent превысила $79 впервые с 22 июня

© AP Photo / PRNewsFoto/Redhawk Investment Group, LLC, ShutterstockДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / PRNewsFoto/Redhawk Investment Group, LLC, Shutterstock
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мировые цены на нефть подскочили почти на 6%, стоимость барреля марки Brent превысила 79 долларов.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Мировые цены на нефть значительно прибавили в росте, стоимость одного барреля марки Brent впервые с 22 июня превысила 79 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 12.35 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 5,87% относительно предыдущего закрытия - до 78,51 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 22 июня превышал отметку в 79 долларов. Августовские фьючерсы на WTI дорожали на 5,72% - до 74,47 доллара.
Инвесторы следят за геополитическими новостями. Ранее в среду президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение огня с Ираном больше не действует. Также он добавил, что в переговорах с Ираном "больше нет смысла".
"Недавнее развитие событий фактически поставили под сомнение будущее 60-дневного переговорного процесса", - приводит агентство Рейтер мнение главного аналитика по сырьевым товарам в SEB AB в Осло Бьярне Шильдрупа (Bjarne Schieldrop).
"Я полагаю, цена на нефть ближе к 80 долларам за баррель больше соответствует текущим рыночным показателям, чем 70 долларов", - добавил аналитик.
Американский нефтяник - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
"Протерли до дыр". Трамп доломал стратегический резерв США
Вчера, 08:00
 
ЭкономикаИранСШАОслоДональд ТрампBrentWTI (нефть)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала