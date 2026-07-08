Цена нефти марки Brent превысила 79 долларов за баррель впервые с 22 июня

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мировые цены на нефть подскочили почти на 6%, стоимость барреля марки Brent превысила 79 долларов.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Мировые цены на нефть значительно прибавили в росте, стоимость одного барреля марки Brent впервые с 22 июня превысила 79 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 12.35 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 5,87% относительно предыдущего закрытия - до 78,51 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 22 июня превышал отметку в 79 долларов. Августовские фьючерсы на WTI дорожали на 5,72% - до 74,47 доллара.
Инвесторы следят за геополитическими новостями. Ранее в среду президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение огня с Ираном больше не действует. Также он добавил, что в переговорах с Ираном "больше нет смысла".
"Недавнее развитие событий фактически поставили под сомнение будущее 60-дневного переговорного процесса", - приводит агентство Рейтер мнение главного аналитика по сырьевым товарам в SEB AB в Осло Бьярне Шильдрупа (Bjarne Schieldrop).
"Я полагаю, цена на нефть ближе к 80 долларам за баррель больше соответствует текущим рыночным показателям, чем 70 долларов", - добавил аналитик.