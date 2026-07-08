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Цена барреля нефти марки Brent превысила 78 долларов впервые с 23 июня - РИА Новости, 08.07.2026
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11:35 08.07.2026
Цена барреля нефти марки Brent превысила 78 долларов впервые с 23 июня

Цена нефти марки Brent поднялась выше $78 за баррель впервые с 23 июня

© Fotolia / ekinaНефтяные вышки
Нефтяные вышки - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Fotolia / ekina
Нефтяные вышки. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мировые цены на нефть выросли более, чем на 5%.
  • Стоимость барреля нефти марки Brent впервые с 23 июня превысила 78 долларов.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Мировые цены на нефть значительно прибавили в росте, стоимость одного барреля марки Brent впервые с 23 июня превысила 78 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 11.27 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 5,31% относительно предыдущего закрытия - до 78,1 доллара за баррель, показатель впервые с 23 июня превысил отметку в 78 долларов. Августовские фьючерсы на WTI дорожали на 5,37% - до 74,22 доллара.
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