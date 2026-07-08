Цена барреля нефти марки Brent превысила 78 долларов впервые с 23 июня

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Мировые цены на нефть значительно прибавили в росте, стоимость одного барреля марки Brent впервые с 23 июня превысила 78 долларов, следует из данных торгов.

По состоянию на 11.27 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 5,31% относительно предыдущего закрытия - до 78,1 доллара за баррель, показатель впервые с 23 июня превысил отметку в 78 долларов. Августовские фьючерсы на WTI дорожали на 5,37% - до 74,22 доллара.