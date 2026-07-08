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"Протерли до дыр". Трамп доломал стратегический резерв США - РИА Новости, 08.07.2026
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08:00 08.07.2026 (обновлено: 08:01 08.07.2026)
"Протерли до дыр". Трамп доломал стратегический резерв США

Минэнерго США: запасы нефти в резерве упали до критически низкой отметки

© AP Photo / Gregory BullАмериканский нефтяник
Американский нефтяник - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Gregory Bull
Американский нефтяник
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. Запасы нефти на минимуме: распродали больше, чем нужно. Возникла и другая проблема: львиная доля сырья заблокирована под землей из-за поломки оборудования. Удастся ли отремонтировать — в материале РИА Новости.

Инфраструктура изношена

Доступа к четвертой части стратегического нефтяного резерва (SPR) нет, показали данные американской Счетной палаты.
Извлечь топливо не удается из-за выхода из строя оборудования и деформации резервуара. Постоянные аварии уже снизили мощности хранилища по выдаче и приему сырья до 61 и 56 процентов от проектных показателей соответственно.
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Член экспертного совета при Российском газовом обществе Павел Марышев указывает на деградацию оборудования, некачественное обслуживание и природные причины.
"Поскольку у резервуара квазиестественное происхождение, биологические и геологические процессы в точках соприкосновения с сырьем идут достаточно активно, скважина окисляет инфраструктуру", — поясняет он.
© AP Photo / Eric GayДобыча нефти в Техасе, США
Добыча нефти в Техасе, США - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© AP Photo / Eric Gay
Добыча нефти в Техасе, США

Истощили резерв

По мнению отраслевых экспертов, кризис вызван избыточным высвобождением нефти из "кубышки", сформированной как подушка безопасности.
В 2022-2023 годах масштабную распродажу оттуда устроил Джо Байден. Так, в конце 2021-го в хранилищах было 600 миллионов баррелей, а к марту 2023 года — чуть более 360. Нефтяными интервенциями пытались стабилизировать внутренний рынок топлива. Помогло лишь отчасти. В Ассоциации нефтегазовой промышленности (USOGA) ситуацию и тогда называли угрожающей.
А в марте 2026-го уже Дональд Трамп распорядился экстренно высвободить 172 миллиона баррелей для стабилизации рынка в условиях войны с Ираном. "Кубышку" опустошали с рекордной скоростью — по восемь миллионов баррелей в сутки.
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Джо Байден во время выступления на церемонии назначения судей
Президент США Джо Байден во время выступления на церемонии назначения судей в различные судебные инстанции - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Джо Байден во время выступления на церемонии назначения судей

Использовали не по назначению

Надо сказать, что SPR — не коммерческие запасы. Стратегический резерв создали после кризиса 1973 года, когда Организация арабских стран — экспортеров нефти (ОАПЕК) ввела эмбарго на поставки в США. Использовать "кубышку" предполагалось, только когда возникает угроза нацбезопасности.
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"Однако с 1996-го SPR стал тактическим инструментом преодоления логистических трудностей отдельных НПЗ, поддержания внутренних цен, снижения дефицита федерального бюджета. Относительно небольшие единовременные изъятия по десять миллионов баррелей привели к деформации каверн и падению фактической мощности хранилищ", — отмечает Сергей Ермилов, независимый эксперт по рынкам нефти и газа.
Ситуацию усугубляет хронический недостаток инвестиций в изношенную инфраструктуру: миллиарды долларов на латание старых дыр выделяют неохотно, предпочитая вкладывать в возобновляемую энергетику.
© AP PhotoЗакрытая автозаправка во время энергетического кризиса 1973 года
Закрытая автозаправка во время энергетического кризиса 1973 года - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© AP Photo
Закрытая автозаправка во время энергетического кризиса 1973 года

Мощности на нуле

В итоге "кубышка" стремительно пустеет. Сейчас там, по информации Минэнерго США, — 319,5 миллиона баррелей, минимум с апреля 1983-го.
Уровень в 200-250 миллионов считается критическим. И с учетом поломки инфраструктуры реальный доступный запас уже именно такой.
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Согласно отчетам министерства, до выявления технических проблем мощность по отбору составляла 4,4 миллиона баррелей в сутки. Теперь пиковая отгрузка без риска разрушения скважин — 1,0-1,5 миллиона. Это меньше, чем потребляют такие штаты, как Техас или Калифорния.
© AP Photo / David GoldmanНефтеперерабатывающий завод в Порт-Артуре, штат Техас
Нефтеперерабатывающий завод в Порт-Артуре, штат Техас - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© AP Photo / David Goldman
Нефтеперерабатывающий завод в Порт-Артуре, штат Техас

Существенные риски

Вывод однозначный: при серьезном кризисе резерв не сможет полностью заместить выпавшее предложение — даже на локальном уровне.
Чтобы подготовиться к форс-мажорам, придется пересмотреть модель обслуживания имеющихся запасов. Модернизация системы потребует серьезных средств — по предварительным оценкам аудиторов, порядка 230 миллионов долларов.
© AP Photo / Al GrilloТрансаляскинский нефтепровод
Трансаляскинский нефтепровод - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© AP Photo / Al Grillo
Трансаляскинский нефтепровод
Конечно, найти такую сумму не составит труда. Но вопрос в сроках и стоимости восполнения запасов. Ранее в Минэнерго сообщали, что на это "потребуются годы" и порядка 20 миллиардов долларов.
Как полагают наблюдатели, в условиях "поломанного" и исторически минимального резерва Трампу придется поумерить пыл. В частности, вести более осторожную политику на Ближнем Востоке. Еще одного подобного кризиса рынок не переживет.
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СШАВашингтон (штат)НефтьИранДональд ТрампМинэнерго США
 
 
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