"Протерли до дыр". Трамп доломал стратегический резерв США

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. Запасы нефти на минимуме: распродали больше, чем нужно. Возникла и другая проблема: львиная доля сырья заблокирована под землей из-за поломки оборудования. Удастся ли отремонтировать — в материале РИА Новости.

Инфраструктура изношена

Доступа к четвертой части стратегического нефтяного резерва (SPR) нет, показали данные американской Счетной палаты.

Извлечь топливо не удается из-за выхода из строя оборудования и деформации резервуара. Постоянные аварии уже снизили мощности хранилища по выдаче и приему сырья до 61 и 56 процентов от проектных показателей соответственно.

Член экспертного совета при Российском газовом обществе Павел Марышев указывает на деградацию оборудования, некачественное обслуживание и природные причины.

"Поскольку у резервуара квазиестественное происхождение, биологические и геологические процессы в точках соприкосновения с сырьем идут достаточно активно, скважина окисляет инфраструктуру", — поясняет он.

© AP Photo / Eric Gay Добыча нефти в Техасе, США © AP Photo / Eric Gay Добыча нефти в Техасе, США

Истощили резерв

По мнению отраслевых экспертов, кризис вызван избыточным высвобождением нефти из "кубышки", сформированной как подушка безопасности.

В 2022-2023 годах масштабную распродажу оттуда устроил Джо Байден. Так, в конце 2021-го в хранилищах было 600 миллионов баррелей, а к марту 2023 года — чуть более 360. Нефтяными интервенциями пытались стабилизировать внутренний рынок топлива. Помогло лишь отчасти. В Ассоциации нефтегазовой промышленности (USOGA) ситуацию и тогда называли угрожающей.

А в марте 2026-го уже Дональд Трамп распорядился экстренно высвободить 172 миллиона баррелей для стабилизации рынка в условиях войны с Ираном. "Кубышку" опустошали с рекордной скоростью — по восемь миллионов баррелей в сутки.

© AP Photo / Mark Schiefelbein Президент США Джо Байден во время выступления на церемонии назначения судей © AP Photo / Mark Schiefelbein Президент США Джо Байден во время выступления на церемонии назначения судей

Использовали не по назначению

Надо сказать, что SPR — не коммерческие запасы. Стратегический резерв создали после кризиса 1973 года, когда Организация арабских стран — экспортеров нефти (ОАПЕК) ввела эмбарго на поставки в США. Использовать "кубышку" предполагалось, только когда возникает угроза нацбезопасности.

"Однако с 1996-го SPR стал тактическим инструментом преодоления логистических трудностей отдельных НПЗ, поддержания внутренних цен, снижения дефицита федерального бюджета. Относительно небольшие единовременные изъятия по десять миллионов баррелей привели к деформации каверн и падению фактической мощности хранилищ", — отмечает Сергей Ермилов, независимый эксперт по рынкам нефти и газа.

Ситуацию усугубляет хронический недостаток инвестиций в изношенную инфраструктуру: миллиарды долларов на латание старых дыр выделяют неохотно, предпочитая вкладывать в возобновляемую энергетику.

© AP Photo Закрытая автозаправка во время энергетического кризиса 1973 года © AP Photo Закрытая автозаправка во время энергетического кризиса 1973 года

Мощности на нуле

В итоге "кубышка" стремительно пустеет. Сейчас там, по информации Минэнерго США, — 319,5 миллиона баррелей, минимум с апреля 1983-го.

Уровень в 200-250 миллионов считается критическим. И с учетом поломки инфраструктуры реальный доступный запас уже именно такой.

Согласно отчетам министерства, до выявления технических проблем мощность по отбору составляла 4,4 миллиона баррелей в сутки. Теперь пиковая отгрузка без риска разрушения скважин — 1,0-1,5 миллиона. Это меньше, чем потребляют такие штаты, как Техас или Калифорния.

© AP Photo / David Goldman Нефтеперерабатывающий завод в Порт-Артуре, штат Техас © AP Photo / David Goldman Нефтеперерабатывающий завод в Порт-Артуре, штат Техас

Существенные риски

Вывод однозначный: при серьезном кризисе резерв не сможет полностью заместить выпавшее предложение — даже на локальном уровне.

Чтобы подготовиться к форс-мажорам, придется пересмотреть модель обслуживания имеющихся запасов. Модернизация системы потребует серьезных средств — по предварительным оценкам аудиторов, порядка 230 миллионов долларов.

© AP Photo / Al Grillo Трансаляскинский нефтепровод © AP Photo / Al Grillo Трансаляскинский нефтепровод

Конечно, найти такую сумму не составит труда. Но вопрос в сроках и стоимости восполнения запасов. Ранее в Минэнерго сообщали, что на это "потребуются годы" и порядка 20 миллиардов долларов.