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Героизация нацистов ограничивает членство Украины в ЕС, заявил Навроцкий - РИА Новости, 08.07.2026
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21:56 08.07.2026 (обновлено: 22:18 08.07.2026)
Героизация нацистов ограничивает членство Украины в ЕС, заявил Навроцкий

Навроцкий: героизация нацистов ограничивает возможность Украины вступить в ЕС

© AP Photo / Czarek SokolowskiПрезидент Польши Кароль Навроцкий
Президент Польши Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Президент Польши Кароль Навроцкий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что героизация нацистских преступников ограничивает возможность Украины вступить в Европейский союз.
  • Навроцкий отметил, что бандеровский флаг ограничивает формат участия Украины в Европейском союзе.
АНКАРА, 8 июл – РИА Новости. Героизация нацистских преступников ограничивает возможность Украины вступить в Европейский союз, заявил журналистам президент Польши Кароль Навроцкий по итогам саммита НАТО.
"Мы рассчитываем на понимание со стороны Украины, что бандеровский флаг ограничивает формат (участия – ред.) Украины в Европейском союзе", - сказал Навроцкий.
Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ в 1943-1945 годах - Волынскую резню - Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН*-УПА*.
В 2026 году конфликт вышел на новый уровень – Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА*, а также присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши - ордена Белого Орла.
* Запрещенные в России террористические организации.
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