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Навроцкий заявил, что не принимал решения о передаче Украине ракет Patriot - РИА Новости, 08.07.2026
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19:37 08.07.2026 (обновлено: 21:47 08.07.2026)
Навроцкий заявил, что не принимал решения о передаче Украине ракет Patriot

Навроцкий заявил, что не принимал решения о передаче Украине ракет для Patriot

© AP Photo / Czarek SokolowskiЗенитный ракетный комплекс Patriot
Зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Зенитный ракетный комплекс Patriot . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что не принимал решения о передаче Украине ракет для ЗРК Patriot.
  • Ранее вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак сообщил, что Польша отдала Украине ракеты для ЗРК Patriot.
  • Глава бюро международной политики канцелярии президента Марчин Пшидач заявил, что Польша уступила свою очередь на покупку ракет ЗРК Patriot в США Украине.
АНКАРА, 8 июл – РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что не принимал решения о передаче Украине ракет для ЗРК Patriot.
Ранее вице-спикер сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Кшиштоф Босак сообщил, что Польша отдала Украине свои ракеты для ЗРК Patriot, которые были куплены Варшавой для создания системы противовоздушной обороны. А глава бюро международной политики канцелярии президента Марчин Пшидач заявил, что Польша в свое время уступила свою очередь на покупку в США ракет ЗРК Patriot Украине.
"Я беру полную ответственность за решения, которые принимаю … подписываю или налагаю вето на какие-либо законы, принимаю или не принимаю решения о присвоении генеральских званий или назначении судей. Каждый политик, занимающий высшие государственные должности, должен брать на себя ответственность за принятые решения. Это было не мое решение", - сказал Навроцкий журналистам после окончания саммита НАТО.
"Нет сомнения в том, что это было решением правительства", - добавил он.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаПольшаРоссияКароль НавроцкийКшиштоф БосакМарчин ПшидачНАТО
 
 
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