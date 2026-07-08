Навроцкий заявил, что не принимал решения о передаче Украине ракет Patriot

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что не принимал решения о передаче Украине ракет для ЗРК Patriot.

Ранее вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак сообщил, что Польша отдала Украине ракеты для ЗРК Patriot.

Глава бюро международной политики канцелярии президента Марчин Пшидач заявил, что Польша уступила свою очередь на покупку ракет ЗРК Patriot в США Украине.

АНКАРА, 8 июл – РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что не принимал решения о передаче Украине ракет для ЗРК Patriot.

Ранее вице-спикер сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Кшиштоф Босак сообщил, что Польша отдала Украине свои ракеты для ЗРК Patriot, которые были куплены Варшавой для создания системы противовоздушной обороны. А глава бюро международной политики канцелярии президента Марчин Пшидач заявил, что Польша в свое время уступила свою очередь на покупку в США ракет ЗРК Patriot Украине.

"Я беру полную ответственность за решения, которые принимаю … подписываю или налагаю вето на какие-либо законы, принимаю или не принимаю решения о присвоении генеральских званий или назначении судей. Каждый политик, занимающий высшие государственные должности, должен брать на себя ответственность за принятые решения. Это было не мое решение", - сказал Навроцкий журналистам после окончания саммита НАТО.

"Нет сомнения в том, что это было решением правительства", - добавил он.