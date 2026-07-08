Навроцкий заявил, что не принимал решения о передаче Украине ракет Patriot

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что не принимал решения о передаче Украине ракет для ЗРК Patriot.
- Ранее вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак сообщил, что Польша отдала Украине ракеты для ЗРК Patriot.
- Глава бюро международной политики канцелярии президента Марчин Пшидач заявил, что Польша уступила свою очередь на покупку ракет ЗРК Patriot в США Украине.
АНКАРА, 8 июл – РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что не принимал решения о передаче Украине ракет для ЗРК Patriot.
Ранее вице-спикер сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Кшиштоф Босак сообщил, что Польша отдала Украине свои ракеты для ЗРК Patriot, которые были куплены Варшавой для создания системы противовоздушной обороны. А глава бюро международной политики канцелярии президента Марчин Пшидач заявил, что Польша в свое время уступила свою очередь на покупку в США ракет ЗРК Patriot Украине.
"Я беру полную ответственность за решения, которые принимаю … подписываю или налагаю вето на какие-либо законы, принимаю или не принимаю решения о присвоении генеральских званий или назначении судей. Каждый политик, занимающий высшие государственные должности, должен брать на себя ответственность за принятые решения. Это было не мое решение", - сказал Навроцкий журналистам после окончания саммита НАТО.
"Нет сомнения в том, что это было решением правительства", - добавил он.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.