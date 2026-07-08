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На Кавказе создали мармелад, укрепляющий суставы - РИА Новости, 08.07.2026
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Наука
 
09:00 08.07.2026
На Кавказе создали мармелад, укрепляющий суставы

Ученые СКФУ создали мармелад для людей с высокими физическими нагрузками

© Фото : Северо-Кавказский федеральный университетОбразцы специализированного низкокалорийного мармелада в научно-исследовательской лаборатории пищевой и промышленной биотехнологии факультета пищевой инженерии и биотехнологий имени академика А. Г. Храмцова Северо-Кавказского федерального университета
Образцы специализированного низкокалорийного мармелада в научно-исследовательской лаборатории пищевой и промышленной биотехнологии факультета пищевой инженерии и биотехнологий имени академика А. Г. Храмцова Северо-Кавказского федерального университета - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : Северо-Кавказский федеральный университет
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В СКФУ создали мармелад для укрепления суставов, повышения иммунитета и улучшения состояния желудочно-кишечного тракта.
  • Мармелад содержит эссенциальные микроэлементы в форме хелатных соединений, пребиотики, не содержит быстрых углеводов и имеет пониженную калорийность.
  • Авторы разработки считают, что продукт может быть полезен людям с высокими физическими нагрузками, но подчеркивают, что мармелад не является медицинским препаратом.
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Мармелад для укрепления суставов, повышения иммунитета и улучшения состояния желудочно-кишечного тракта создали в СКФУ. В составе нового "десерта" специально подобранные микроэлементы, а также пребиотики. При этом продукт обладает пониженной калорийностью и не содержит "вредных" сахаров, сообщила РИА Новости пресс-служба университета.
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"У спортсменов и людей, занятых тяжелым физическим трудом, испытывающих повышенную нагрузку на суставы, часто одновременно наблюдается дефицит микроэлементов (цинка, железа, меди, селена) и нарушения состава микробиоты желудочно-кишечного тракта", — рассказал автор разработки, сотрудник научно‑исследовательской лаборатории пищевой и промышленной биотехнологии факультета пищевой инженерии и биотехнологий имени академика А. Г. Храмцова Северо-Кавказского федерального университета Евгений Цыкин.
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Для восполнения у людей с высокими физическими нагрузками дефицита микроэлементов, поддержания функций ЖКТ и укрепления хрящей суставов в Северо-Кавказском вузе разработали специальный мармелад. В составе продукта эссенциальные микроэлементы (Zn, Fe, Cu, Se) в форме хелатных соединений, которые обладают более высокой биодоступностью. Эти элементы напрямую участвуют в работе иммунной системы, транспорте кислорода и антиоксидантной защите, рассказали в СКФУ.
У мармелада низкая калорийность (70 ккал на 100 граммов), он не содержит быстрых углеводов, в том числе "вредных" сахарозы и глюкозы. При этом у него сладкий вкус — в составе продукта содержится подсластитель сукралоза, которая не влияет на активность основных компонентов, подчеркнули в СКФУ.
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Разработчик мармелада пояснил, что для защиты суставной хрящевой ткани в состав нового десерта входит комплекс глюкозамина, хондроитина и метилсульфонилметана, которые поддерживают структуру хрящевой ткани, улучшают амортизационные свойства суставов и оказывают противовоспалительный эффект, ускоряя восстановление после нагрузок.
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"А для поддержки состояния желудочно-кишечного тракта в состав мармелада входят пребиотики, которые стимулируют активность микробиоты кишечника", — добавил Цыкин.
Автор разработки считает, что низкокалорийный мармелад, обогащенный микроэлементами и пребиотиками, как элемент функционального питания, может быть полезен не только людям тяжелого физического труда и профессиональным спортсменам, но также и бегунам-любителям, например, участникам многочисленных массовых марафонов и забегов на длинные дистанции, регулярно собирающих тысячи участников по всей Российской Федерации.
Цыкин особо отметил, что мармелад нельзя принимать больным вместо лекарств, прописанных лечащим врачом — это не медицинский препарат, а продукт функционального питания.
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Кроме мармелада в СКФУ созданы и другие продукты для функционального питания: зефир на основе яблочного пюре с высоким содержанием пектиновых веществ, безглютеновые хлебобулочные изделия, пектиносодержащие напитки, биойогурты с антиоксидантными свойствами, пастилу на основе яблочного пюре с добавлением плодов инжирной опунции для людей, нуждающихся в диетическом питании. Разработки представлены на VIII международной выставке-конгрессе технологий выращивания, хранения и сбыта плодово-ягодной продукции "PRO Яблоко" в городе Минеральные Воды.
 
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