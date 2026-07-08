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Слуцкий назвал НАТО главной угрозой мировой стабильности - РИА Новости, 08.07.2026
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22:59 08.07.2026
Слуцкий назвал НАТО главной угрозой мировой стабильности

Слуцкий: НАТО представляет собой главную угрозу мировой стабильности

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что НАТО представляет главную угрозу мировой стабильности из-за антироссийской риторики.
  • Лидеры стран НАТО утвердили, что Россия якобы представляет долгосрочную угрозу для евроатлантической безопасности, и обязались предоставить Киеву вооружение и военную помощь на 70 миллиардов евро в 2026 году.
  • Леонид Слуцкий напомнил о предложении Москвы в декабре 2021 года юридически закрепить гарантии глобальной безопасности и отказ от расширения НАТО, которое было проигнорировано.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. НАТО предоставляет собой главную угрозу мировой стабильности из-за антироссийской риторики, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее лидеры стран НАТО в декларации по итогам саммита альянса утвердили, что Россия якобы "представляет долгосрочную угрозу" для евроатлантической безопасности. В той же декларации НАТО обязалась предоставить Киеву вооружение и военную помощь на 70 миллиардов евро в 2026 году и как минимум на аналогичном уровне в 2027 году.
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"Не Россия угрожает НАТО. Главной угрозой мировой стабильности остается сам Североатлантический блок. Антироссийская риторика, создание и поддержка бандеровского режима, и как результат - прокси-война против нашей страны с украинского плацдарма – способ оправдать свое существование для НАТО", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Парламентарий напомнил, что в декабре 2021 года Москва предлагала руководству НАТО юридически закрепить гарантии глобальной безопасности и отказ от расширения Альянса, поскольку именно это обещали на словах еще Михаилу Горбачеву в 90-х годах прошлого века.
"Западники тогда цинично обманули, проведя восемь волн расширения НАТО на восток и планомерно приближая военную инфраструктуру к российским границам. Втягивание Украины в блок стало последней чертой" - добавил Слуцкий.
По его словам, недавно Альянс "трещал по швам после очередной отповеди" президента США Дональда Трампа из-за событий вокруг Ирана.
Президент США Дональд Трамп во вторник признался, что испытывает разочарование в НАТО. Ранее он неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. Американский лидер заявлял, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО.
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