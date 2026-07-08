Краткий пересказ от РИА ИИ Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что НАТО представляет главную угрозу мировой стабильности из-за антироссийской риторики.

Лидеры стран НАТО утвердили, что Россия якобы представляет долгосрочную угрозу для евроатлантической безопасности, и обязались предоставить Киеву вооружение и военную помощь на 70 миллиардов евро в 2026 году.

Леонид Слуцкий напомнил о предложении Москвы в декабре 2021 года юридически закрепить гарантии глобальной безопасности и отказ от расширения НАТО, которое было проигнорировано.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. НАТО предоставляет собой главную угрозу мировой стабильности из-за антироссийской риторики, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее лидеры стран НАТО в декларации по итогам саммита альянса утвердили, что Россия якобы "представляет долгосрочную угрозу" для евроатлантической безопасности. В той же декларации НАТО обязалась предоставить Киеву вооружение и военную помощь на 70 миллиардов евро в 2026 году и как минимум на аналогичном уровне в 2027 году.

"Не Россия угрожает НАТО. Главной угрозой мировой стабильности остается сам Североатлантический блок. Антироссийская риторика, создание и поддержка бандеровского режима, и как результат - прокси-война против нашей страны с украинского плацдарма – способ оправдать свое существование для НАТО", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале

Парламентарий напомнил, что в декабре 2021 года Москва предлагала руководству НАТО юридически закрепить гарантии глобальной безопасности и отказ от расширения Альянса, поскольку именно это обещали на словах еще Михаилу Горбачеву в 90-х годах прошлого века.

"Западники тогда цинично обманули, проведя восемь волн расширения НАТО на восток и планомерно приближая военную инфраструктуру к российским границам. Втягивание Украины в блок стало последней чертой" - добавил Слуцкий.

По его словам, недавно Альянс "трещал по швам после очередной отповеди" президента США Дональда Трампа из-за событий вокруг Ирана.