Лидеры стран НАТО снова назвали Россию угрозой

АНКАРА, 8 июл – РИА Новости. Лидеры стран НАТО в декларации по итогам саммита утверждают, что Россия якобы "представляет долгосрочную угрозу" для евроатлантической безопасности, хотя Москва не раз заявляла, что не собирается нападать на страны НАТО.