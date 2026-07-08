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Лидеры стран НАТО снова назвали Россию угрозой - РИА Новости, 08.07.2026
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19:23 08.07.2026
Лидеры стран НАТО снова назвали Россию угрозой

Лидеры стран НАТО по итогам саммита назвали Россию "долгосрочной угрозой"

© AP Photo / Alex BrandonСаммит НАТО в Анкаре
Саммит НАТО в Анкаре - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Саммит НАТО в Анкаре
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидеры стран НАТО в декларации по итогам саммита утверждают, что Россия представляет долгосрочную угрозу для евроатлантической безопасности.
АНКАРА, 8 июл – РИА Новости. Лидеры стран НАТО в декларации по итогам саммита утверждают, что Россия якобы "представляет долгосрочную угрозу" для евроатлантической безопасности, хотя Москва не раз заявляла, что не собирается нападать на страны НАТО.
"Чтобы противостоять долгосрочной угрозе, которую Россия представляет для евроатлантической безопасности и стабильности, а также постоянной угрозе терроризма, союзники выполняют Гаагские обязательства в области обороны", - говорится в документе.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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