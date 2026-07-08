НАТО инвестирует 27 миллиардов евро в поставки топлива, заявил Рютте

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"Союзники предпринимают исторический шаг по укреплению цепочки поставок топлива НАТО, чтобы обеспечить наши вооруженные силы необходимыми энергоресурсами для поддержания боеготовности... мы знаем, что эти инвестиции в размере 27 миллиардов позволят модернизировать нашу существующую инфраструктуру хранения и распределения топлива", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита НАТО.