НАТО инвестирует 27 миллиардов евро в поставки топлива, заявил Рютте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Союзники НАТО планируют инвестировать 27 миллиардов евро в инфраструктуру для укрепления цепочек поставок топлива.
- Инвестиции позволят модернизировать существующую инфраструктуру хранения и распределения топлива, а также построить новые объекты, включая трубопроводы, в восточных странах альянса.
АНКАРА, 8 июл - РИА Новости. Союзники НАТО планируют инвестировать 27 миллиардов евро в инфраструктуру для укрепления цепочек поставок топлива, чтобы обеспечить боеготовность вооруженных сил, заявил генсек альянса Марк Рютте.
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"Союзники предпринимают исторический шаг по укреплению цепочки поставок топлива НАТО, чтобы обеспечить наши вооруженные силы необходимыми энергоресурсами для поддержания боеготовности... мы знаем, что эти инвестиции в размере 27 миллиардов позволят модернизировать нашу существующую инфраструктуру хранения и распределения топлива", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита НАТО.
По его словам, детали по укреплению инфраструктуры еще обсуждаются среди союзников. Ожидается, что инвестиции позволят построить новые объекты, включая трубопроводы, в восточных странах альянса.