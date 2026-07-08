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НАТО инвестирует 27 миллиардов евро в поставки топлива, заявил Рютте - РИА Новости, 08.07.2026
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17:32 08.07.2026
НАТО инвестирует 27 миллиардов евро в поставки топлива, заявил Рютте

Рютте: НАТО вложит 27 млрд евро в цепочку поставок топлива для боеготовности

© AP Photo / Virginia MayoГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Союзники НАТО планируют инвестировать 27 миллиардов евро в инфраструктуру для укрепления цепочек поставок топлива.
  • Инвестиции позволят модернизировать существующую инфраструктуру хранения и распределения топлива, а также построить новые объекты, включая трубопроводы, в восточных странах альянса.
АНКАРА, 8 июл - РИА Новости. Союзники НАТО планируют инвестировать 27 миллиардов евро в инфраструктуру для укрепления цепочек поставок топлива, чтобы обеспечить боеготовность вооруженных сил, заявил генсек альянса Марк Рютте.
«
"Союзники предпринимают исторический шаг по укреплению цепочки поставок топлива НАТО, чтобы обеспечить наши вооруженные силы необходимыми энергоресурсами для поддержания боеготовности... мы знаем, что эти инвестиции в размере 27 миллиардов позволят модернизировать нашу существующую инфраструктуру хранения и распределения топлива", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита НАТО.
По его словам, детали по укреплению инфраструктуры еще обсуждаются среди союзников. Ожидается, что инвестиции позволят построить новые объекты, включая трубопроводы, в восточных странах альянса.
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