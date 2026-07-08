Французский военнослужащий на основном боевом танке "Леклерк" во время учений. Архивное фото

Французский военнослужащий на основном боевом танке "Леклерк" во время учений

© AP Photo / Vadim Ghirda Французский военнослужащий на основном боевом танке "Леклерк" во время учений

Франция направит сухопутные подразделения в бригаду НАТО в Финляндии

Краткий пересказ от РИА ИИ Франция направит сухопутные подразделения в созданную в Финляндии бригаду НАТО.

Французские силы будут проводить учения в Финляндии на ротационной основе, их присутствие в стране не будет постоянным.

В создании сил НАТО в Финляндии помимо Франции примут участие Швеция, Великобритания, Дания, Норвегия, Исландия и Италия.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Франция направит сухопутные подразделения в созданную в Финляндии бригаду НАТО, говорится в совместном заявлении этих стран.

Ранее министры обороны стран НАТО поддержали инициативу разместить в финской Лапландии многонациональную тактическую группу передового присутствия (бригаду) Объединенных сухопутных войск НАТО под шведским руководством.

"Франция примет участие (в передовых сухопутных силах НАТО - ред.) развертыванием сухопутных сил на ротационной основе, включая боевое подразделение", - сказано в заявлении Финляндии, Франции и Швеции, опубликованном на сайте канцелярии финского президента.

Там уточняется, что французские силы будут проводить учения в Финляндии, при этом их присутствие в стране не будет постоянным.