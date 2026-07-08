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Франция направит сухопутные подразделения в бригаду НАТО в Финляндии - РИА Новости, 08.07.2026
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17:28 08.07.2026
Франция направит сухопутные подразделения в бригаду НАТО в Финляндии

Франция направит сухопутные подразделения в созданную в Финляндии бригаду НАТО

© AP Photo / Vadim GhirdaФранцузский военнослужащий на основном боевом танке "Леклерк" во время учений
Французский военнослужащий на основном боевом танке Леклерк во время учений - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Французский военнослужащий на основном боевом танке "Леклерк" во время учений. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Франция направит сухопутные подразделения в созданную в Финляндии бригаду НАТО.
  • Французские силы будут проводить учения в Финляндии на ротационной основе, их присутствие в стране не будет постоянным.
  • В создании сил НАТО в Финляндии помимо Франции примут участие Швеция, Великобритания, Дания, Норвегия, Исландия и Италия.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Франция направит сухопутные подразделения в созданную в Финляндии бригаду НАТО, говорится в совместном заявлении этих стран.
Ранее министры обороны стран НАТО поддержали инициативу разместить в финской Лапландии многонациональную тактическую группу передового присутствия (бригаду) Объединенных сухопутных войск НАТО под шведским руководством.
"Франция примет участие (в передовых сухопутных силах НАТО - ред.) развертыванием сухопутных сил на ротационной основе, включая боевое подразделение", - сказано в заявлении Финляндии, Франции и Швеции, опубликованном на сайте канцелярии финского президента.
Там уточняется, что французские силы будут проводить учения в Финляндии, при этом их присутствие в стране не будет постоянным.
Минобороны Финляндии информировало, что помимо Швеции в создании сил НАТО примут участие Великобритания, Франция, Дания, Норвегия, Исландия и Италия.
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