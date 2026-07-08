Франция направит сухопутные подразделения в бригаду НАТО в Финляндии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Франция направит сухопутные подразделения в созданную в Финляндии бригаду НАТО.
- Французские силы будут проводить учения в Финляндии на ротационной основе, их присутствие в стране не будет постоянным.
- В создании сил НАТО в Финляндии помимо Франции примут участие Швеция, Великобритания, Дания, Норвегия, Исландия и Италия.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Франция направит сухопутные подразделения в созданную в Финляндии бригаду НАТО, говорится в совместном заявлении этих стран.
"Франция примет участие (в передовых сухопутных силах НАТО - ред.) развертыванием сухопутных сил на ротационной основе, включая боевое подразделение", - сказано в заявлении Финляндии, Франции и Швеции, опубликованном на сайте канцелярии финского президента.
Там уточняется, что французские силы будут проводить учения в Финляндии, при этом их присутствие в стране не будет постоянным.
Минобороны Финляндии информировало, что помимо Швеции в создании сил НАТО примут участие Великобритания, Франция, Дания, Норвегия, Исландия и Италия.
В Финляндии могут разместить подразделение НАТО, заявило Минобороны
24 ноября 2025, 11:12