НАТО изучит возможность создания стратегических запасов военной продукции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- НАТО планирует рассмотреть возможность перехода к модели постоянного производства вооружений.
- Альянс намерен развивать гибкие производственные мощности и привлекать частный капитал для расширения оборонной промышленности.
БРЮССЕЛЬ, 8 июл - РИА Новости. НАТО намерена изучить возможность перехода к модели постоянного производства вооружений и создания стратегических запасов военной продукции, говорится в новой Стратегии сотрудничества НАТО с промышленностью, утвержденной лидерами стран альянса в Анкаре.
"Союзники и НАТО совместно с промышленностью рассмотрят варианты создания модели "постоянно действующего" производства и формирования стратегических резервов и запасов, обеспечивающих устойчивые поставки критически важных оборонных возможностей", - указывается в документе.
В стратегии отмечается, что альянс намерен развивать гибкие производственные мощности, способные в короткие сроки значительно увеличить выпуск вооружений, а также привлекать частный капитал для расширения оборонной промышленности и реализации новых военных проектов.