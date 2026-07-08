Рейтинг@Mail.ru
НАТО изучит возможность создания стратегических запасов военной продукции - РИА Новости, 08.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:06 08.07.2026
НАТО изучит возможность создания стратегических запасов военной продукции

НАТО намерена перейти к модели постоянного производства вооружений

© REUTERS / Yves HermanСаммит НАТО в Анкаре
Саммит НАТО в Анкаре - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© REUTERS / Yves Herman
Саммит НАТО в Анкаре
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • НАТО планирует рассмотреть возможность перехода к модели постоянного производства вооружений.
  • Альянс намерен развивать гибкие производственные мощности и привлекать частный капитал для расширения оборонной промышленности.
БРЮССЕЛЬ, 8 июл - РИА Новости. НАТО намерена изучить возможность перехода к модели постоянного производства вооружений и создания стратегических запасов военной продукции, говорится в новой Стратегии сотрудничества НАТО с промышленностью, утвержденной лидерами стран альянса в Анкаре.
"Союзники и НАТО совместно с промышленностью рассмотрят варианты создания модели "постоянно действующего" производства и формирования стратегических резервов и запасов, обеспечивающих устойчивые поставки критически важных оборонных возможностей", - указывается в документе.
В стратегии отмечается, что альянс намерен развивать гибкие производственные мощности, способные в короткие сроки значительно увеличить выпуск вооружений, а также привлекать частный капитал для расширения оборонной промышленности и реализации новых военных проектов.
Саммит НАТО в Анкаре - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
НАТО обязалась предоставить военную помощь Киеву на 70 миллиардов евро
Вчера, 15:42
 
В миреАнкара (провинция)НАТОСаммит НАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала