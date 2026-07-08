НАТО изучит возможность создания стратегических запасов военной продукции

БРЮССЕЛЬ, 8 июл - РИА Новости. НАТО намерена изучить возможность перехода к модели постоянного производства вооружений и создания стратегических запасов военной продукции, говорится в новой Стратегии сотрудничества НАТО с промышленностью, утвержденной лидерами стран альянса в Анкаре.

В стратегии отмечается, что альянс намерен развивать гибкие производственные мощности, способные в короткие сроки значительно увеличить выпуск вооружений, а также привлекать частный капитал для расширения оборонной промышленности и реализации новых военных проектов.