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НАТО создаст сеть для быстрого наращивания производства оружия - РИА Новости, 08.07.2026
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16:17 08.07.2026
НАТО создаст сеть для быстрого наращивания производства оружия

НАТО создаст сеть предприятий для быстрого наращивания производства оружия

© AP Photo / Hussein MallaСаммит НАТО в Анкаре
Саммит НАТО в Анкаре - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Hussein Malla
Саммит НАТО в Анкаре
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • НАТО объявила о создании сети предприятий NATO Engine для быстрого развертывания и укрупнения производства вооружений и военной техники в странах альянса.
  • Сеть NATO Engine объединит производителей и предприятия со свободными производственными мощностями с компаниями, которым необходимы дополнительные мощности для расширения производства.
БРЮССЕЛЬ, 8 июл - РИА Новости. НАТО объявила о создании сети предприятий NATO Engine, которая должна обеспечить быстрое развертывание и укрупнение производства вооружений и военной техники в странах альянса, говорится в Стратегии сотрудничества НАТО с промышленностью, утвержденной лидерами государств блока в Анкаре.
"НАТО запустит NATO Engine - сеть, объединяющую производителей и предприятия, располагающие свободными производственными мощностями, с компаниями, которым необходимы дополнительные мощности для укрупнения производства", - говорится в документе.
Как поясняется в стратегии, новая сеть должна ускорить производство вооружений за счет использования свободных производственных площадок без необходимости строительства новых предприятий, а также расширить участие в оборонных программах небольших и нетрадиционных поставщиков.
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