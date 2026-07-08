НАТО создаст сеть для быстрого наращивания производства оружия

БРЮССЕЛЬ, 8 июл - РИА Новости. НАТО объявила о создании сети предприятий NATO Engine, которая должна обеспечить быстрое развертывание и укрупнение производства вооружений и военной техники в странах альянса, говорится в Стратегии сотрудничества НАТО с промышленностью, утвержденной лидерами государств блока в Анкаре.