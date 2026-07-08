НАТО создаст сеть для быстрого наращивания производства оружия

Краткий пересказ от РИА ИИ
- НАТО объявила о создании сети предприятий NATO Engine для быстрого развертывания и укрупнения производства вооружений и военной техники в странах альянса.
- Сеть NATO Engine объединит производителей и предприятия со свободными производственными мощностями с компаниями, которым необходимы дополнительные мощности для расширения производства.
БРЮССЕЛЬ, 8 июл - РИА Новости. НАТО объявила о создании сети предприятий NATO Engine, которая должна обеспечить быстрое развертывание и укрупнение производства вооружений и военной техники в странах альянса, говорится в Стратегии сотрудничества НАТО с промышленностью, утвержденной лидерами государств блока в Анкаре.
"НАТО запустит NATO Engine - сеть, объединяющую производителей и предприятия, располагающие свободными производственными мощностями, с компаниями, которым необходимы дополнительные мощности для укрупнения производства", - говорится в документе.
Как поясняется в стратегии, новая сеть должна ускорить производство вооружений за счет использования свободных производственных площадок без необходимости строительства новых предприятий, а также расширить участие в оборонных программах небольших и нетрадиционных поставщиков.