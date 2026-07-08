НАТО обязалась предоставить военную помощь Киеву на 70 миллиардов евро

АНКАРА, 8 июл - РИА Новости. НАТО обязалась предоставить Киеву вооружение и военную помощь на 70 миллиардов евро в 2026 году и как минимум на аналогичном уровне в 2027 году, сообщается в декларации по итогам саммита альянса.