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НАТО обязалась предоставить военную помощь Киеву на 70 миллиардов евро - РИА Новости, 08.07.2026
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15:42 08.07.2026 (обновлено: 15:50 08.07.2026)
НАТО обязалась предоставить военную помощь Киеву на 70 миллиардов евро

НАТО предоставит военную помощь Киеву на 70 миллиардов евро в 2026 году

© AP Photo / Hussein MallaСаммит НАТО в Анкаре
Саммит НАТО в Анкаре - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Hussein Malla
Саммит НАТО в Анкаре
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • НАТО обязалась предоставить Киеву вооружение и военную помощь на 70 миллиардов евро в 2026 году.
  • Альянс подтвердил свои обязательства поддерживать как минимум эквивалентный уровень помощи в 2027 году.
АНКАРА, 8 июл - РИА Новости. НАТО обязалась предоставить Киеву вооружение и военную помощь на 70 миллиардов евро в 2026 году и как минимум на аналогичном уровне в 2027 году, сообщается в декларации по итогам саммита альянса.
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"На 2026 год союзники обещают выделить 70 миллиардов евро на военную технику, помощь и обучение для Украины и подтверждают свои суверенные обязательства поддерживать как минимум эквивалентный уровень в 2027 году", - говорится в документе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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