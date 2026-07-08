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Лидеры НАТО в декларации не упомянули возможность принятия Украины в альянс - РИА Новости, 08.07.2026
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15:41 08.07.2026 (обновлено: 16:18 08.07.2026)
Лидеры НАТО в декларации не упомянули возможность принятия Украины в альянс

НАТО в декларации саммита в Анкаре не упомянули возможность принятия Украины

© AP Photo / Hussein MallaСаммит НАТО в Анкаре
Саммит НАТО в Анкаре - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Hussein Malla
Саммит НАТО в Анкаре
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидеры стран НАТО не упомянули возможность принятия Украины в альянс в итоговой декларации саммита в Анкаре.
  • В документе содержится лишь расплывчатая формулировка о том, что Киев «вносит вклад в трансатлантическую безопасность».
АНКАРА, 8 июл - РИА Новости. Лидеры стран НАТО не упомянули возможность принятия Украины в альянс в итоговой декларации саммита в Анкаре, следует из документа.
Союзники по Североатлантическому альянсу, говоря об отношениях блока и Украины, ограничились лишь расплывчатой формулировкой, что Киев "вносит вклад в трансатлантическую безопасность".
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Ранее о том, что саммит НАТО в Анкаре не приблизит Украину к тому, чтобы стать членом альянса, в интервью РИА Новости заявил генерал Вооруженных сил Франции в отставке, экс-начальник операций сил НАТО в Косово (KFOR) Жан-Клод Аллар.
Президент России Владимир Путин отмечал, что возможное вступление Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России. Он подчеркивал, что именно эта угроза стала одной из причин начала специальной военной операции.
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