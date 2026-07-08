Лидеры НАТО в декларации не упомянули возможность принятия Украины в альянс

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лидеры стран НАТО не упомянули возможность принятия Украины в альянс в итоговой декларации саммита в Анкаре.
- В документе содержится лишь расплывчатая формулировка о том, что Киев «вносит вклад в трансатлантическую безопасность».
АНКАРА, 8 июл - РИА Новости. Лидеры стран НАТО не упомянули возможность принятия Украины в альянс в итоговой декларации саммита в Анкаре, следует из документа.
Ранее о том, что саммит НАТО в Анкаре не приблизит Украину к тому, чтобы стать членом альянса, в интервью РИА Новости заявил генерал Вооруженных сил Франции в отставке, экс-начальник операций сил НАТО в Косово (KFOR) Жан-Клод Аллар.
Президент России Владимир Путин отмечал, что возможное вступление Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России. Он подчеркивал, что именно эта угроза стала одной из причин начала специальной военной операции.