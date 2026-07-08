Лидеры НАТО в декларации не упомянули возможность принятия Украины в альянс

Ранее о том, что саммит НАТО в Анкаре не приблизит Украину к тому, чтобы стать членом альянса, в интервью РИА Новости заявил генерал Вооруженных сил Франции в отставке, экс-начальник операций сил НАТО в Косово (KFOR) Жан-Клод Аллар.