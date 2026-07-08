Трамп заявил, что США не намерены выходить из НАТО, пишет Reuters

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заверил союзников по НАТО в том, что Штаты не намерены выходить из альянса.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заверил союзников по НАТО, что Штаты не намерены выходить из альянса, передает агентство Reuters со ссылкой на источник.
"Трамп ... заверил, что его страна останется в военном союзе", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на источник.
Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. В апреле газета Telegraph сообщала, что американский лидер серьезно рассматривал выход страны из НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в агрессии против Ирана.
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