Трамп заявил, что США не намерены выходить из НАТО, пишет Reuters

"Трамп ... заверил, что его страна останется в военном союзе", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на источник.

Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. В апреле газета Telegraph сообщала, что американский лидер серьезно рассматривал выход страны из НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в агрессии против Ирана.