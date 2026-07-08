Несколько стран НАТО и Украина объявили о намерении создать банк обороны

Краткий пересказ от РИА ИИ Восемь стран НАТО и Украина объявили о намерении создать банк обороны, безопасности и устойчивости.

Начало работы банка запланировано на 2027 год, штаб-квартира будет расположена в Канаде.

Банк будет предоставлять долгосрочное недорогое финансирование для инициатив в области обороны и безопасности.

АНКАРА, 8 июл - РИА Новости. Восемь стран НАТО и Украина объявили о намерении работать над учреждением банка обороны, безопасности и устойчивости для упрощения притока инвестиций в военный сектор.

"Мы, лидеры Канады Албании , Бельгии, Греции, Латвии, Люксембурга, Румынии, Турции и Украины, собравшиеся на саммите НАТО в Анкаре... объявляем о нашем общем намерении учредить банк обороны, безопасности и устойчивости", - говорится в декларации, распространенной канцелярией премьера Канады.

Начало работы банка запланировано на 2027 год. Штаб-квартира учреждения будет расположена в Канаде, которая и стала инициатором идеи. Упомянутым странам предстоит определить первоначальные директивы деятельности банка для формирования его операционной деятельности.

« "Банк будет предоставлять долгосрочное недорогое финансирование для инициатив в области обороны, безопасности и обеспечения устойчивости по всей цепочке поставок, помогая правительствам, а также малым и средним предприятиям устранять критические пробелы в финансировании", - говорится в тексте.

Своей целью страны ставят нарастить на фоне украинского конфликта инвестиции в оборонный сектор и расширить военное производство.

В последние годы страны НАТО последовательно увеличивают военные бюджеты, объясняя это конфликтом вокруг Украины и необходимостью укрепления обороноспособности альянса. При этом многие европейские правительства одновременно проводят программы бюджетной экономии и сталкиваются с ростом государственного долга, что усиливает внутренние споры о приоритетах государственных расходов.