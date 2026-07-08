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Несколько стран НАТО и Украина объявили о намерении создать банк обороны - РИА Новости, 08.07.2026
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12:42 08.07.2026
Несколько стран НАТО и Украина объявили о намерении создать банк обороны

Восемь стран НАТО и Украина намерены учредить банк обороны

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО
Здание штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Восемь стран НАТО и Украина объявили о намерении создать банк обороны, безопасности и устойчивости.
  • Начало работы банка запланировано на 2027 год, штаб-квартира будет расположена в Канаде.
  • Банк будет предоставлять долгосрочное недорогое финансирование для инициатив в области обороны и безопасности.
АНКАРА, 8 июл - РИА Новости. Восемь стран НАТО и Украина объявили о намерении работать над учреждением банка обороны, безопасности и устойчивости для упрощения притока инвестиций в военный сектор.
"Мы, лидеры Канады, Албании, Бельгии, Греции, Латвии, Люксембурга, Румынии, Турции и Украины, собравшиеся на саммите НАТО в Анкаре... объявляем о нашем общем намерении учредить банк обороны, безопасности и устойчивости", - говорится в декларации, распространенной канцелярией премьера Канады.
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Начало работы банка запланировано на 2027 год. Штаб-квартира учреждения будет расположена в Канаде, которая и стала инициатором идеи. Упомянутым странам предстоит определить первоначальные директивы деятельности банка для формирования его операционной деятельности.
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"Банк будет предоставлять долгосрочное недорогое финансирование для инициатив в области обороны, безопасности и обеспечения устойчивости по всей цепочке поставок, помогая правительствам, а также малым и средним предприятиям устранять критические пробелы в финансировании", - говорится в тексте.
Своей целью страны ставят нарастить на фоне украинского конфликта инвестиции в оборонный сектор и расширить военное производство.
В последние годы страны НАТО последовательно увеличивают военные бюджеты, объясняя это конфликтом вокруг Украины и необходимостью укрепления обороноспособности альянса. При этом многие европейские правительства одновременно проводят программы бюджетной экономии и сталкиваются с ростом государственного долга, что усиливает внутренние споры о приоритетах государственных расходов.
Как сообщал РИА Новости европейский источник в экспертных дипломатических кругах, политика увеличения военных расходов стран НАТО становится все менее популярной среди жителей европейских государств, сталкивающихся с экономическими трудностями.
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