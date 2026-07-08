Союзники по НАТО готовят новую морскую миссию без участия США, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Европейские союзники по НАТО и Канада готовят новую морскую миссию для усиления безопасности в Северной Атлантике и Арктике без участия сил США.

Подготовка миссии связана с заявлениями президента США Дональда Трампа о Гренландии и его угрозами вывести американские силы из Европы.

Европейские страны также готовят инициативы по разработке ракет, способных поражать цели на большой дальности.

МАДРИД, 8 июл - РИА Новости. Европейские союзники по НАТО и Канада готовят новую морскую миссию для усиления безопасности в Северной Атлантике и Арктике без участия сил США, сообщила испанская газета Европейские союзники по НАТО и Канада готовят новую морскую миссию для усиления безопасности в Северной Атлантике и Арктике без участия сил США, сообщила испанская газета Pais

"Европейские союзники и Канада продвигаются в работе над тем, чтобы закрыть бреши в системе безопасности континента, которые оставляют США . Группа из 12 стран, среди которых, как ожидается, будет Испания, готовит новую миссию для укрепления морской безопасности в Северной Атлантике и Арктике", - пишет издание со ссылкой на источники в альянсе.

По ее информации, подготовка миссии также связана с заявлениями президента США Дональда Трампа о Гренландии. Отмечается, что он накануне саммита НАТО в Анкаре вновь заявил, что Гренландия "должна находиться под контролем США, а не Дании", а также пригрозил вывести американские силы из Европы.

В новой миссии, по данным газеты, планируют принять участие Испания, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Дания, Канада, Великобритания, Португалия, Бельгия, Италия и Исландия.

Европейские страны также готовят другие инициативы, в том числе по разработке ракет, способных поражать цели на большой дальности, пишет газета. Испания, как ожидается, также примет участие в этом проекте вместе с другими крупными европейскими странами.