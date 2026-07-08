НАТО намерена не допустить усиления России и Китая в Арктике, заявил Рютте

Краткий пересказ от РИА ИИ НАТО намерена координировать действия союзников, чтобы не допустить усиления позиций России и Китая в Арктике, заявил генсек альянса Марк Рютте.

По его словам, соответствующие договоренности союзники уже обсуждали ранее и альянс продолжает консультации с Данией и властями Гренландии по вопросам безопасности в Арктическом регионе.

БРЮССЕЛЬ, 8 июл - РИА Новости. НАТО намерена координировать действия союзников, чтобы не допустить усиление позиций России и Китая в Арктике, заявил генсек альянса Марк Рютте.

Как заявлял ранее глава МИД РФ Сергей Лавров НАТО на Крайнем Севере разворачивает свои программы по милитаризации Арктики и превращает регион в конфликтное пространство.

"Он (президент США Дональд Трамп - ред.) абсолютно прав, говоря о том, что Китай и Россия усиливают позиции в Арктике. Поэтому крайне важно, чтобы альянс работал сообща и не допустил этого", - сказал Рютте, отвечая на вопрос о заявлениях президента США Дональда Трампа.

По словам генсека, соответствующие договоренности союзники уже обсуждали ранее. Он также отметил, что НАТО продолжает консультации с Данией и властями Гренландии, посвященные, по его утверждению, вопросам безопасности в Арктическом регионе.