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НАТО намерена не допустить усиления России и Китая в Арктике, заявил Рютте - РИА Новости, 08.07.2026
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11:18 08.07.2026
НАТО намерена не допустить усиления России и Китая в Арктике, заявил Рютте

Рютте: НАТО не допустит усиления позиций России и Китая в Арктике

© REUTERS / Yves HermanСаммит НАТО в Анкаре
Саммит НАТО в Анкаре - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© REUTERS / Yves Herman
Саммит НАТО в Анкаре
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • НАТО намерена координировать действия союзников, чтобы не допустить усиления позиций России и Китая в Арктике, заявил генсек альянса Марк Рютте.
  • По его словам, соответствующие договоренности союзники уже обсуждали ранее и альянс продолжает консультации с Данией и властями Гренландии по вопросам безопасности в Арктическом регионе.
БРЮССЕЛЬ, 8 июл - РИА Новости. НАТО намерена координировать действия союзников, чтобы не допустить усиление позиций России и Китая в Арктике, заявил генсек альянса Марк Рютте.
Как заявлял ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, НАТО на Крайнем Севере разворачивает свои программы по милитаризации Арктики и превращает регион в конфликтное пространство.
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"Он (президент США Дональд Трамп - ред.) абсолютно прав, говоря о том, что Китай и Россия усиливают позиции в Арктике. Поэтому крайне важно, чтобы альянс работал сообща и не допустил этого", - сказал Рютте, отвечая на вопрос о заявлениях президента США Дональда Трампа.
По словам генсека, соответствующие договоренности союзники уже обсуждали ранее. Он также отметил, что НАТО продолжает консультации с Данией и властями Гренландии, посвященные, по его утверждению, вопросам безопасности в Арктическом регионе.
Ранее посол РФ в Норвегии Николай Корчунов в интервью РИА Новости отмечал, что российская сторона никому не угрожает в Арктике, а стремится к поддержанию мира в регионе. При этом он отмечал, что приближение военной инфраструктуры и наступательных систем вооружений стран НАТО к границам России представляет угрозу для нацбезопасности РФ.
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