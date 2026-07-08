На саммите НАТО в Турции подписали соглашения на 50 миллиардов долларов

Краткий пересказ от РИА ИИ На форуме военной промышленности в Анкаре страны НАТО и оборонные компании заключили соглашения и инвестиционные сделки на общую сумму не менее 50 миллиардов долларов.

Пакет соглашений охватывает проекты в области систем противовоздушной обороны, средств борьбы с беспилотниками, совместного производства вооружений, стратегических транспортных возможностей и высокотехнологичных разработок.

АНКАРА, 8 июл – РИА Новости. Страны НАТО и оборонные компании заключили на форуме военной промышленности в Анкаре соглашения и инвестиционные сделки на общую сумму не менее 50 миллиардов долларов в преддверии встречи лидеров стран альянса, сообщила турецкая проправительственная газета Страны НАТО и оборонные компании заключили на форуме военной промышленности в Анкаре соглашения и инвестиционные сделки на общую сумму не менее 50 миллиардов долларов в преддверии встречи лидеров стран альянса, сообщила турецкая проправительственная газета Türkiye

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные бюджеты, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений.

"На форуме оборонной промышленности НАТО в Анкаре союзники подписали соглашения и инвестиционные пакеты общей стоимостью не менее 50 миллиардов долларов", - говорится в сообщении.

Сообщается, что пакет соглашений охватывает проекты в области систем противовоздушной обороны, средств борьбы с беспилотниками, совместного производства вооружений, стратегических транспортных возможностей и высокотехнологичных разработок.

В последние годы страны НАТО последовательно увеличивают военные бюджеты, объясняя это конфликтом вокруг Украины и необходимостью укрепления обороноспособности альянса. При этом многие европейские правительства одновременно проводят программы бюджетной экономии и сталкиваются с ростом государственного долга, что усиливает внутренние споры о приоритетах государственных расходов.