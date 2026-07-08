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На саммите НАТО в Турции подписали соглашения на 50 миллиардов долларов - РИА Новости, 08.07.2026
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11:15 08.07.2026
На саммите НАТО в Турции подписали соглашения на 50 миллиардов долларов

На полях саммита НАТО в Анкаре подписали соглашения на 50 млрд долларов

© AP Photo / Hussein MallaСаммит НАТО в Анкаре
Саммит НАТО в Анкаре - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Hussein Malla
Саммит НАТО в Анкаре
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На форуме военной промышленности в Анкаре страны НАТО и оборонные компании заключили соглашения и инвестиционные сделки на общую сумму не менее 50 миллиардов долларов.
  • Пакет соглашений охватывает проекты в области систем противовоздушной обороны, средств борьбы с беспилотниками, совместного производства вооружений, стратегических транспортных возможностей и высокотехнологичных разработок.
АНКАРА, 8 июл – РИА Новости. Страны НАТО и оборонные компании заключили на форуме военной промышленности в Анкаре соглашения и инвестиционные сделки на общую сумму не менее 50 миллиардов долларов в преддверии встречи лидеров стран альянса, сообщила турецкая проправительственная газета Türkiye.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные бюджеты, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений.
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"На форуме оборонной промышленности НАТО в Анкаре союзники подписали соглашения и инвестиционные пакеты общей стоимостью не менее 50 миллиардов долларов", - говорится в сообщении.
Сообщается, что пакет соглашений охватывает проекты в области систем противовоздушной обороны, средств борьбы с беспилотниками, совместного производства вооружений, стратегических транспортных возможностей и высокотехнологичных разработок.
В последние годы страны НАТО последовательно увеличивают военные бюджеты, объясняя это конфликтом вокруг Украины и необходимостью укрепления обороноспособности альянса. При этом многие европейские правительства одновременно проводят программы бюджетной экономии и сталкиваются с ростом государственного долга, что усиливает внутренние споры о приоритетах государственных расходов.
Как сообщал РИА Новости европейский источник в экспертных дипломатических кругах, политика увеличения военных расходов стран НАТО становится все менее популярной среди жителей европейских государств, сталкивающихся с экономическими трудностями.
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