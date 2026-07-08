Оборонные расходы европейских стран НАТО достигли четырех процентов ВВП

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Европейские государства НАТО и Канада достигли уровня оборонных расходов в 4% ВВП и дополнительно направили 258 миллиардов долларов на оборону в 2025–2026 годах.
- Увеличение оборонных расходов связано с необходимостью наращивания потенциала НАТО и конфликтом вокруг Украины.
БРЮССЕЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Европейские государства НАТО и Канада уже вышли на уровень 4% ВВП по оборонным расходам на пути к показателю в 5%, а также дополнительно направили 258 миллиардов долларов на оборону в 2025-2026 годах, утверждает генсек альянса Марк Рютте.
По его словам, столь масштабное увеличение расходов связано как с необходимостью наращивания оборонного потенциала НАТО, так и с продолжающимся конфликтом вокруг Украины. Рютте также отметил роль президента США Дональда Трампа, заявив, что именно его давление на европейских союзников и Канаду способствовало ускоренному росту оборонных бюджетов.
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