Оборонные расходы европейских стран НАТО достигли четырех процентов ВВП

БРЮССЕЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Европейские государства НАТО и Канада уже вышли на уровень 4% ВВП по оборонным расходам на пути к показателю в 5%, а также дополнительно направили 258 миллиардов долларов на оборону в 2025-2026 годах, утверждает генсек альянса Марк Рютте.

По его словам, столь масштабное увеличение расходов связано как с необходимостью наращивания оборонного потенциала НАТО, так и с продолжающимся конфликтом вокруг Украины. Рютте также отметил роль президента США Дональда Трампа, заявив, что именно его давление на европейских союзников и Канаду способствовало ускоренному росту оборонных бюджетов.