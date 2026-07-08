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Оборонные расходы европейских стран НАТО достигли четырех процентов ВВП - РИА Новости, 08.07.2026
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09:59 08.07.2026 (обновлено: 10:25 08.07.2026)
Оборонные расходы европейских стран НАТО достигли четырех процентов ВВП

Рютте: оборонные расходы европейских стран НАТО и Канады достигли 4% ВВП

© AP Photo / Hussein MallaСаммит НАТО в Анкаре
Саммит НАТО в Анкаре - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Hussein Malla
Саммит НАТО в Анкаре
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европейские государства НАТО и Канада достигли уровня оборонных расходов в 4% ВВП и дополнительно направили 258 миллиардов долларов на оборону в 2025–2026 годах.
  • Увеличение оборонных расходов связано с необходимостью наращивания потенциала НАТО и конфликтом вокруг Украины.
БРЮССЕЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Европейские государства НАТО и Канада уже вышли на уровень 4% ВВП по оборонным расходам на пути к показателю в 5%, а также дополнительно направили 258 миллиардов долларов на оборону в 2025-2026 годах, утверждает генсек альянса Марк Рютте.
"На пути к 5% мы уже достигли 4% в этом году… Европейские союзники и Канада дополнительно потратили 258 миллиардов долларов в 2025 и 2026 годах", - сказал он журналистам на саммите НАТО в Анкаре.
По его словам, столь масштабное увеличение расходов связано как с необходимостью наращивания оборонного потенциала НАТО, так и с продолжающимся конфликтом вокруг Украины. Рютте также отметил роль президента США Дональда Трампа, заявив, что именно его давление на европейских союзников и Канаду способствовало ускоренному росту оборонных бюджетов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
Альянс самоубийц: Украина стала "котлом" для НАТО
7 июля, 08:00
 
В миреКанадаУкраинаМарк РюттеДональд ТрампНАТО
 
 
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