Рейтинг@Mail.ru
Главной задачей НАТО остается рост производства вооружений, заявил Рютте - РИА Новости, 08.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:51 08.07.2026
Главной задачей НАТО остается рост производства вооружений, заявил Рютте

Рютте назвал главной задачей НАТО рост производства вооружений

© AP Photo / Virginia MayoГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что главной задачей альянса является рост производства вооружений, а не увеличение оборонных бюджетов.
  • Он признал недостаточность существующих производственных мощностей в США и Европе, но выразил надежду на ускорение роста оборонной промышленности после решений, принятых на саммите.
БРЮССЕЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Главной задачей НАТО остается не дальнейшее увеличение оборонных бюджетов, а рост производства вооружений, заявил генсек альянса Марк Рютте.
«
"Нельзя защитить себя долларами, фунтами, евро или турецкими лирами. Защитить себя можно с помощью мужчин и женщин в форме, которых необходимо набрать, и продукции оборонной промышленности", - сказал он журналистам на саммите в Анкаре.
По его словам, именно наращивание производства вооружений и военной техники остается ключевой задачей для стран альянса в ближайшей перспективе.
Рютте признал, что существующих производственных мощностей недостаточно "ни в США, ни в Европе", однако отметил, что после решений, принятых на саммите, рассчитывает значительно ускорить рост оборонной промышленности.
Владимир Зеленский во время саммита НАТО в Анкаре - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
В Киеве пришли в ярость из-за унижения Зеленского на саммите НАТО
Вчера, 05:41
 
В миреАнкара (провинция)СШАМарк РюттеНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала