Главной задачей НАТО остается рост производства вооружений, заявил Рютте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что главной задачей альянса является рост производства вооружений, а не увеличение оборонных бюджетов.
- Он признал недостаточность существующих производственных мощностей в США и Европе, но выразил надежду на ускорение роста оборонной промышленности после решений, принятых на саммите.
БРЮССЕЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Главной задачей НАТО остается не дальнейшее увеличение оборонных бюджетов, а рост производства вооружений, заявил генсек альянса Марк Рютте.
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"Нельзя защитить себя долларами, фунтами, евро или турецкими лирами. Защитить себя можно с помощью мужчин и женщин в форме, которых необходимо набрать, и продукции оборонной промышленности", - сказал он журналистам на саммите в Анкаре.
По его словам, именно наращивание производства вооружений и военной техники остается ключевой задачей для стран альянса в ближайшей перспективе.