Главной задачей НАТО остается рост производства вооружений, заявил Рютте

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"Нельзя защитить себя долларами, фунтами, евро или турецкими лирами. Защитить себя можно с помощью мужчин и женщин в форме, которых необходимо набрать, и продукции оборонной промышленности", - сказал он журналистам на саммите в Анкаре.