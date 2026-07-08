На саммите НАТО поднимут тему терроризма киевского режима, считает Захарова

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"Кулуарно, в ходе двусторонних встреч, мероприятий тет-а-тет, которыми изобилуют подобные встречи и большие мероприятия, они (участники саммита НАТО - ред.) безусловно будут поднимать поднимать тему расползающегося, я бы сказала расползшегося уже по миру, киевскорежимного терроризма", - сказала она в эфире радио Sputnik.