На саммите НАТО поднимут тему терроризма киевского режима, считает Захарова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что на саммите НАТО в Анкаре поднимут тему терроризма киевского режима.
- Саммит глав государств и правительств НАТО проходит в Анкаре 7–8 июля.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Тему расползшегося по миру терроризма киевского режима наверняка поднимут в кулуарах саммита НАТО в Анкаре, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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"Кулуарно, в ходе двусторонних встреч, мероприятий тет-а-тет, которыми изобилуют подобные встречи и большие мероприятия, они (участники саммита НАТО - ред.) безусловно будут поднимать поднимать тему расползающегося, я бы сказала расползшегося уже по миру, киевскорежимного терроризма", - сказала она в эфире радио Sputnik.
Дипломат подчеркнула, что не хочет называть этот терроризм украинским, поскольку многие граждане Украины и этнические украинцы не имеют к нему отношения.
Саммит глав государств и правительств НАТО проходит в Анкаре 7–8 июля.