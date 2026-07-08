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На саммите НАТО поднимут тему терроризма киевского режима, считает Захарова - РИА Новости, 08.07.2026
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08:52 08.07.2026 (обновлено: 08:53 08.07.2026)
На саммите НАТО поднимут тему терроризма киевского режима, считает Захарова

Захарова: на саммите НАТО поднимут тему расползающегося по миру терроризма Киева

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что на саммите НАТО в Анкаре поднимут тему терроризма киевского режима.
  • Саммит глав государств и правительств НАТО проходит в Анкаре 7–8 июля.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Тему расползшегося по миру терроризма киевского режима наверняка поднимут в кулуарах саммита НАТО в Анкаре, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«

"Кулуарно, в ходе двусторонних встреч, мероприятий тет-а-тет, которыми изобилуют подобные встречи и большие мероприятия, они (участники саммита НАТО - ред.) безусловно будут поднимать поднимать тему расползающегося, я бы сказала расползшегося уже по миру, киевскорежимного терроризма", - сказала она в эфире радио Sputnik.

Дипломат подчеркнула, что не хочет называть этот терроризм украинским, поскольку многие граждане Украины и этнические украинцы не имеют к нему отношения.
Саммит глав государств и правительств НАТО проходит в Анкаре 7–8 июля.
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