Краткий пересказ от РИА ИИ Лидер словацкой политической партии DOMOV Павол Слота заявил, что НАТО опасается необходимости объяснять гражданам стран альянса потерю денег, потраченных на Украину.

Он считает, что Запад продолжит финансировать Украину, пока у Киева будет кто посылать на фронт.

Саммит НАТО проходит 7–8 июля в Анкаре.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. НАТО боится того, что придется объяснять гражданам стран альянса, что потраченные на Украину деньги навсегда потеряны, эта поддержка продолжится до тех пор, пока у Киева будет кого посылать на фронт, заявил РИА Новости лидер словацкой политической партии DOMOV ("Дом - национальная партия") Павол Слота.

"Возможно, как нам это уже показывала история, после поражения киевских нацистов Запад прибегнет к финансированию нацистских беженцев у себя дома, как к запасному плану на будущее, чтобы обеспечить себе возможность вести агрессию против России с помощью чужих рук и чужой крови. И главным образом для того, чтобы ведущим представителям НАТО не пришлось объяснять гражданам стран альянса то, что все те сотни миллиардов евро или долларов, потраченных на создание из России врага номер один и борьбу с ним, навсегда потеряны", - считает Слота.

Политик уверен, что проводимая Западом политика раскрывает истинное лицо Европейского союза и НАТО.

« "НАТО будет финансировать этот остаток государства… который мы называем Украиной, до тех пор, пока у Киева будет кого послать на фронт", - заключил политик.

Саммит НАТО проходит 7-8 июля в Анкаре.

После начала конфликта на Украине страны ЕС выделили Киеву десятки миллиардов евро. Одновременно в ряде государств усиливаются дискуссии о стоимости и эффективности такой политики на фоне роста цен, бюджетных ограничений и падения уровня жизни населения.