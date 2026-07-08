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НАТО боится признать, что выделенные Киеву деньги потеряны, заявил политик - РИА Новости, 08.07.2026
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08:37 08.07.2026 (обновлено: 10:40 08.07.2026)
НАТО боится признать, что выделенные Киеву деньги потеряны, заявил политик

Слота: НАТО боится признать, что выделенные Киеву деньги потеряны

© AP Photo / Hussein MallaСаммит НАТО в Анкаре
Саммит НАТО в Анкаре - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Hussein Malla
Саммит НАТО в Анкаре
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер словацкой политической партии DOMOV Павол Слота заявил, что НАТО опасается необходимости объяснять гражданам стран альянса потерю денег, потраченных на Украину.
  • Он считает, что Запад продолжит финансировать Украину, пока у Киева будет кто посылать на фронт.
  • Саммит НАТО проходит 7–8 июля в Анкаре.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. НАТО боится того, что придется объяснять гражданам стран альянса, что потраченные на Украину деньги навсегда потеряны, эта поддержка продолжится до тех пор, пока у Киева будет кого посылать на фронт, заявил РИА Новости лидер словацкой политической партии DOMOV ("Дом - национальная партия") Павол Слота.
"Возможно, как нам это уже показывала история, после поражения киевских нацистов Запад прибегнет к финансированию нацистских беженцев у себя дома, как к запасному плану на будущее, чтобы обеспечить себе возможность вести агрессию против России с помощью чужих рук и чужой крови. И главным образом для того, чтобы ведущим представителям НАТО не пришлось объяснять гражданам стран альянса то, что все те сотни миллиардов евро или долларов, потраченных на создание из России врага номер один и борьбу с ним, навсегда потеряны", - считает Слота.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
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Политик уверен, что проводимая Западом политика раскрывает истинное лицо Европейского союза и НАТО.
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"НАТО будет финансировать этот остаток государства… который мы называем Украиной, до тех пор, пока у Киева будет кого послать на фронт", - заключил политик.
Саммит НАТО проходит 7-8 июля в Анкаре.
После начала конфликта на Украине страны ЕС выделили Киеву десятки миллиардов евро. Одновременно в ряде государств усиливаются дискуссии о стоимости и эффективности такой политики на фоне роста цен, бюджетных ограничений и падения уровня жизни населения.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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