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НАТО хочет втянуть в войну как можно больше стран, считает эксперт - РИА Новости, 08.07.2026
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01:42 08.07.2026
НАТО хочет втянуть в войну как можно больше стран, считает эксперт

Аналитик Поппель: НАТО стремится втянуть в войну как можно больше стран

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Австрийский геополитический аналитик Патрик Поппель заявил, что НАТО стремится вовлечь в альянс как можно больше стран.
  • По мнению Поппеля, попытки вовлечения нейтральных государств в НАТО являются подготовкой к войне.
ВЕНА, 8 июл - РИА Новости. НАТО хочет втянуть в войну как можно больше стран, заявил РИА Новости австрийский геополитический аналитик Патрик Поппель.
По его словам, попытки все больше и больше вовлекать нейтральные государства в альянс НАТО или, по крайней мере, приближать их к этому союзу являются "конкретной подготовкой к войне".
"Иначе это объяснить невозможно. Все это делается с очень, очень высокой степенью вовлеченности. Любой ценой стремятся включить в НАТО как можно больше государств, которые пока не являются членами альянса. Это имеет принципиальное значение", - сказал Поппель.
Он добавил, что нейтральная Австрия также в значительной степени затронута этим.
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