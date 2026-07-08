Краткий пересказ от РИА ИИ
- Австрийский геополитический аналитик Патрик Поппель заявил, что НАТО стремится вовлечь в альянс как можно больше стран.
- По мнению Поппеля, попытки вовлечения нейтральных государств в НАТО являются подготовкой к войне.
ВЕНА, 8 июл - РИА Новости. НАТО хочет втянуть в войну как можно больше стран, заявил РИА Новости австрийский геополитический аналитик Патрик Поппель.
По его словам, попытки все больше и больше вовлекать нейтральные государства в альянс НАТО или, по крайней мере, приближать их к этому союзу являются "конкретной подготовкой к войне".
"Иначе это объяснить невозможно. Все это делается с очень, очень высокой степенью вовлеченности. Любой ценой стремятся включить в НАТО как можно больше государств, которые пока не являются членами альянса. Это имеет принципиальное значение", - сказал Поппель.
Он добавил, что нейтральная Австрия также в значительной степени затронута этим.