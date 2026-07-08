Нарышкин рассказал о восстановлении российских памятников культуры

"Восстановление объектов культурного наследия началось в наше время уже в первые месяцы специальной военной операции. И у меня нет никаких сомнений, что после разгрома нацизма XXI века и европейского сатанизма страна получит дополнительный импульс и дополнительные ресурсы для того, чтобы была развернута масштабная работа по восстановлению объектов культурного наследия", - подчеркнул Нарышкин.