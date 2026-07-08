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Нарышкин рассказал о восстановлении российских памятников культуры - РИА Новости, 08.07.2026
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Культура
 
12:07 08.07.2026
Нарышкин рассказал о восстановлении российских памятников культуры

Нарышкин: Россия восстановит каждый памятник, пострадавший от нацистов XXI века

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что после "разгрома нацизма XXI века и европейского сатанизма" Россия получит импульс к масштабному обязательному восстановлению пострадавших объектов культурного наследия.
  • Он подчеркнул, что восстановление объектов культурного наследия началось в первые месяцы специальной военной операции.
  • По словам Нарышкина, каждый исторический памятник будет восстановлен, так как это является одним из источников силы и нравственных ценностей страны.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россия после разгрома нацизма XXI века и европейского сатанизма получит импульс к масштабному обязательному восстановлению пострадавших объектов культурного наследия, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
После Великой Отечественной войны перед советским государством встала задача восстановления в том числе разрушенных нацистами памятников истории и культуры, и страна с этой задачей справилась, сказал Нарышкин на круглом столе по вопросам сохранения объектов культурного наследия.
"Восстановление объектов культурного наследия началось в наше время уже в первые месяцы специальной военной операции. И у меня нет никаких сомнений, что после разгрома нацизма XXI века и европейского сатанизма страна получит дополнительный импульс и дополнительные ресурсы для того, чтобы была развернута масштабная работа по восстановлению объектов культурного наследия", - подчеркнул Нарышкин.
Каждый исторический памятник обязательно будет восстановлен, добавил он.
"Поскольку для нас это один из источников нашей силы и наших нравственных ценностей", - пояснил Нарышкин.
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КультураРоссияСергей НарышкинРоссийское историческое общество
 
 
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