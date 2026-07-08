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Нарышкин: стоявшие за ударом по музею "Оборона Севастополя" ответят за него - РИА Новости, 08.07.2026
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10:57 08.07.2026
Нарышкин: стоявшие за ударом по музею "Оборона Севастополя" ответят за него

Нарышкин: стоявшие за ударом ВСУ по музею обороны Севастополя ответят за него

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМузей-панорама "Оборона Севастополя" после пожара в результате атаки ВСУ
Музей-панорама Оборона Севастополя после пожара в результате атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Музей-панорама "Оборона Севастополя" после пожара в результате атаки ВСУ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Киев и его британские кураторы ответят за удар по музею обороны Севастополя.
  • Нарышкин напомнил об историческом контексте, упомянув оборону Севастополя в 1855 году и сохранение панорамы во время второй обороны города в 1942 году.
  • Нарышкин подчеркнул важность документирования разрушений, причиненных музею.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Киевский режим и его британские хозяева ответят за удар ВСУ по музею обороны Севастополя, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
"Мы знаем, что за этим преступлением стоит не только Киев, но и его британские кураторы и хозяева. В Лондоне, вероятно, никак не могут смириться с теми тяжелыми потерями, которые были нанесены британским захватчикам в годы Крымской войны", - сказал Нарышкин на круглом столе по вопросам сохранения объектов культурного наследия.
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Он напомнил, что на полотне кисти Франца Рубо изображен первый масштабный шторм города 6 июня 1855 года.
"В тот день защитники Севастополя отбили атаку врага, более чем в два раза превосходившего их по численности", - добавил Нарышкин.
В 1942 году, во время второй обороны Севастополя, по панораме ударили гитлеровцы, но части холста тогда удалось вынести из огня и вывезти в Новороссийск, и панораму восстановили, отметил Нарышкин.
"Уверен, что так будет и на этот раз. А те, кто запускал по ней беспилотники, как и те, кто загружал полетные задания для них, несомненно, за свои преступления ответят", - подчеркнул Нарышкин.
Для этого принципиально важным является документирование причиненных разрушений, добавил он.
Удар беспилотником по музею обороны Севастополя был нанесен 10 июля, разгорелся пожар. В результате была практически уничтожена панорама "Оборона Севастополя 1854-1855 годов", воссозданная в советское время. Уцелела десятая часть от изначальной площади полотна. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находятся в филиале музея и повреждены не были.
В понедельник СВР сообщила, что Великобритания спланировала и помогла осуществить этот удар. По информации СВР, полетные задания в системы вооружений для удара ВСУ по музею обороны Севастополя загрузили британские специалисты, выступавшие под личиной военных советников.
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