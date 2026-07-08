ВСУ делают ставку на террор против объектов культуры, заявил Нарышкин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что ВСУ делают ставку на террор против объектов культуры, отступая под ударами армии России.
- Он напомнил о случаях повреждения и уничтожения культурных объектов, включая Мариупольский краеведческий музей, Сужданский краеведческий музей и мемориальный комплекс "Самбекские высоты".
- Нарышкин назвал вопиющим случаем удар ВСУ по панораме "Оборона Севастополя" 10 июня нынешнего года.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. ВСУ отступая по всем фронтам под ударами армии России, делают ставку на террор против объектов культуры, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
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"Отступая по всем фронтам под ударами армии России, наши противники делают ставку на террор", - сказал Нарышкин на круглом столе по вопросам сохранения объектов культурного населения.
Он напомнил, что еще в 2022 году боевиками "Азова" (запрещенная в РФ украинская террористическая организация) было подожжено здание Мариупольского краеведческого музея. В марте 2025 года был практически уничтожен Сужданский краеведческий музей, 27 июня нынешнего года ВСУ ударили по мемориальному комплексу "Самбекские высоты" в Ростовской области, обстрелам подвергались и другие важные культурные объекты, отметил Нарышкин. Он назвал вопиющим случаем удар ВСУ по панораме "Оборона Севастополя" 10 июня нынешнего года.
"Преступные режимы, носители радикальных идеологий... часто выбирают в качестве объекта своих ударов социальные объекты, включая музеи, храмы и памятники. Цель этих действий понятна - запугать мирное население, сломить волю. Именно так 85 лет назад поступали нацистские оккупанты", - отметил Нарышкин.