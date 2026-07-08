ВСУ делают ставку на террор против объектов культуры, заявил Нарышкин

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. ВСУ отступая по всем фронтам под ударами армии России, делают ставку на террор против объектов культуры, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

"Отступая по всем фронтам под ударами армии России, наши противники делают ставку на террор", - сказал Нарышкин на круглом столе по вопросам сохранения объектов культурного населения.

"Преступные режимы, носители радикальных идеологий... часто выбирают в качестве объекта своих ударов социальные объекты, включая музеи, храмы и памятники. Цель этих действий понятна - запугать мирное население, сломить волю. Именно так 85 лет назад поступали нацистские оккупанты", - отметил Нарышкин.