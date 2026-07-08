Бастрыкину доложат о расследовании нападения мужчины на подростка в Орске

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Орске мужчина напал на подростка с металлическим предметом, угрожая убийством.
- Возбуждено уголовное дело.
- Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе его расследования.
УФА, 8 июл – РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств нападения мужчины с металлическим предметом на подростка в Орске Оренбургской области, сообщает СУСК РФ по региону.
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"В социальных сетях распространилась видеозапись, на которой запечатлено, как в Орске на улице мужчина избивает подростка металлическим предметом, высказывая при этом угрозы убийством", - говорится в сообщении.
Вторы публикаций утверждают, что мальчика избил директор магазина, откуда подросток со сверстниками украл шампунь.
По данным ведомства, возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ (угроза убийством) и статье 213 УК РФ (хулиганство).
"Председатель СК России Бастрыкин А. И. поручил руководителю следственного управления СК России по Оренбургской области Зудерману В. Д. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - отмечается в сообщении.