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Бастрыкину доложат о расследовании нападения мужчины на подростка в Орске - РИА Новости, 08.07.2026
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16:11 08.07.2026
Бастрыкину доложат о расследовании нападения мужчины на подростка в Орске

Бастрыкин запросил доклад о расследовании нападения на подростка в Орске

© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Орске мужчина напал на подростка с металлическим предметом, угрожая убийством.
  • Возбуждено уголовное дело.
  • Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе его расследования.
УФА, 8 июл – РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств нападения мужчины с металлическим предметом на подростка в Орске Оренбургской области, сообщает СУСК РФ по региону.
«

"В социальных сетях распространилась видеозапись, на которой запечатлено, как в Орске на улице мужчина избивает подростка металлическим предметом, высказывая при этом угрозы убийством", - говорится в сообщении.

Вторы публикаций утверждают, что мальчика избил директор магазина, откуда подросток со сверстниками украл шампунь.
По данным ведомства, возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ (угроза убийством) и статье 213 УК РФ (хулиганство).
"Председатель СК России Бастрыкин А. И. поручил руководителю следственного управления СК России по Оренбургской области Зудерману В. Д. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - отмечается в сообщении.
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ПроисшествияРоссияОрскОренбургская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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