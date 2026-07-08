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Спасенная в Мьянме девушка рассказала еще о двух россиянках в рабстве - РИА Новости, 08.07.2026
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13:29 08.07.2026
Спасенная в Мьянме девушка рассказала еще о двух россиянках в рабстве

РИА Новости: спасенная в Мьянме девушка рассказала о двух россиянках в рабстве

© РИА Новости / Федор ВильнерВид на храм Баган, Мьянма
Вид на храм Баган, Мьянма - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Федор Вильнер
Вид на храм Баган, Мьянма. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянка была освобождена из мошеннического центра в Мьянме и рассказала, что там находились еще две гражданки России.
  • Она стала жертвой обмана: ее пригласил в Мьянму гражданин Китая, но по прилете в Янгон ее встретили неизвестные и доставили в закрытый мошеннический центр.
  • В центре ее заставляли участвовать в инвестиционных аферах под угрозой убийства, используя созданные с помощью искусственного интеллекта изображения с ее лицом.
ДЖАКАРТА, 8 июл – РИА Новости. Россиянка, освобожденная из мошеннического центра в Мьянме, рассказала РИА Новости, что во время пребывания в рабстве встретила там еще двух гражданок России.
"Там же находились еще две русские девушки. Мы практически не общались, поэтому я не знаю, оказались ли они там добровольно или тоже стали жертвами обмана. Что с ними сейчас, мне неизвестно", – рассказала собеседница агентства.
Полицейская машина в Мьянме - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
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Вчера, 00:41
По ее словам, она познакомилась с гражданином Китая, который пригласил ее в Мьянму. Однако по прилете в Янгон вместо него россиянку встретили неизвестные и доставили в закрытый мошеннический центр, где сообщили, что мужчина уже получил деньги за ее продажу.
Девушка рассказала агентству, что под угрозой убийства ее заставляли участвовать в инвестиционных аферах: знакомиться с мужчинами в интернете, обещать им любовь и личную встречу, а затем убеждать переводить деньги на поддельные инвестиционные платформы. Для этого преступники использовали созданные с помощью искусственного интеллекта изображения с ее лицом.
"За мной постоянно следили. Девушки, которые жили рядом, контролировали каждый мой шаг и докладывали руководству обо всем, что я делала", – добавила она.
Ранее в посольстве России в Мьянме сообщили РИА Новости, что освобожденная россиянка была передана сотрудникам российского посольства в Таиланде для организации ее безопасного возвращения на родину. В дипмиссии отметили, что операция стала результатом совместной работы российских дипломатических представительств, МВД России, а также правоохранительных органов Мьянмы и Таиланда.
Мьянма - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Россиянка, спасенная из рабства в Мьянме, рассказала о схеме афер
Вчера, 12:42
 
МьянмаРоссияТаиланд
 
 
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