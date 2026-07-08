Спасенная в Мьянме девушка рассказала еще о двух россиянках в рабстве

Краткий пересказ от РИА ИИ Россиянка была освобождена из мошеннического центра в Мьянме и рассказала, что там находились еще две гражданки России.

Она стала жертвой обмана: ее пригласил в Мьянму гражданин Китая, но по прилете в Янгон ее встретили неизвестные и доставили в закрытый мошеннический центр.

В центре ее заставляли участвовать в инвестиционных аферах под угрозой убийства, используя созданные с помощью искусственного интеллекта изображения с ее лицом.

ДЖАКАРТА, 8 июл – РИА Новости. Россиянка, освобожденная из мошеннического центра в Мьянме, рассказала РИА Новости, что во время пребывания в рабстве встретила там еще двух гражданок России.

"Там же находились еще две русские девушки. Мы практически не общались, поэтому я не знаю, оказались ли они там добровольно или тоже стали жертвами обмана. Что с ними сейчас, мне неизвестно", – рассказала собеседница агентства.

По ее словам, она познакомилась с гражданином Китая , который пригласил ее в Мьянму . Однако по прилете в Янгон вместо него россиянку встретили неизвестные и доставили в закрытый мошеннический центр, где сообщили, что мужчина уже получил деньги за ее продажу.

Девушка рассказала агентству, что под угрозой убийства ее заставляли участвовать в инвестиционных аферах: знакомиться с мужчинами в интернете, обещать им любовь и личную встречу, а затем убеждать переводить деньги на поддельные инвестиционные платформы. Для этого преступники использовали созданные с помощью искусственного интеллекта изображения с ее лицом.

"За мной постоянно следили. Девушки, которые жили рядом, контролировали каждый мой шаг и докладывали руководству обо всем, что я делала", – добавила она.