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МВФ сохранил прогноз роста экономики России на 2026 и 2027 годы - РИА Новости, 08.07.2026
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16:04 08.07.2026 (обновлено: 21:40 08.07.2026)
МВФ сохранил прогноз роста экономики России на 2026 и 2027 годы

МВФ сохранил прогноз роста экономики России на уровне 1,1%

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМеждународный валютный фонд
Международный валютный фонд - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международный валютный фонд сохранил прогноз роста экономики России на 2026 и 2027 годы на уровне 1,1%.
  • По прогнозу Банка России, в 2026 году российская экономика будет расти умеренными темпами в диапазоне 0,5–1,5%.
ВАШИНГТОН, 8 июл – РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) сохранил прогноз роста экономики России на 2026 и 2027 годы на уровне 1,1%, чему частично поспособствуют более высокие доходы от экспорта на фоне роста цен на сырьевые товары, следует из опубликованного доклада международной организации.
"Более высокие экспортные доходы, частично обусловленные ростом цен на сырьевые товары, обеспечивают экономике России некоторую передышку, сохраняя темпы роста на уровне 1,1%", - говорится в докладе.
По прогнозу Банка России, в 2026 году российская экономика будет расти умеренными темпами в диапазоне 0,5-1,5%. Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП на 0,4% в этом году, на 1,4% - в 2027 году.
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