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В Ростове-на-Дону ищут неизвестного, затопившего несколько этажей клиники - РИА Новости, 08.07.2026
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20:10 08.07.2026 (обновлено: 20:24 08.07.2026)
В Ростове-на-Дону ищут неизвестного, затопившего несколько этажей клиники

В Ростове-на-Дону полиция разыскивает неизвестного, затопившего частную клинику

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Неизвестный затопил восемь этажей частной клиники в Ростове-на-Дону, открыв пожарные гидранты.
  • Полицейские устанавливают размер ущерба и обстоятельства произошедшего.
  • Сотрудники клиники оперативно устранили последствия происшествия и спасли дорогостоящее оборудование.
ВОЛГОГРАД, 8 июл – РИА Новости. Полиция разыскивает неизвестного, который, по данным местных СМИ, затопил несколько этажей частной клиники в Ростове-на-Дону, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
В среду местные СМИ сообщили, что неизвестные проникли ночью в здание частной клиники на улице Красноармейской в Ростове-на-Дону, открыли пожарные гидранты и затопили восемь этажей. По словам главврача, которые приводят издания, медучреждению нанесен серьезный ущерб.
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"Полицейскими предварительно установлено, что неизвестный проник в здание, затем открыл вентили пожарных кранов и пустил воду в помещения. В настоящее время полицейскими устанавливается размер причиненного ущерба, а также проводятся мероприятия по установлению лиц и всех обстоятельств произошедшего", - сказали в ГУ МВД по региону.
Как прокомментировали РИА Новости в клинике, ночью четвертого июля вандалы проникли в ее здание и открыли пожарные гидранты на лестничных пролетах, предварительно разбив автоматику системы пожаротушения. В результате чего были затоплены все восемь этажей и лифтовые шахты.
Как добавили в организации, сотрудники учреждения приехали ночью и оперативно начали устранять последствия происшествия, благодаря чему удалось спасти дорогостоящее оборудование, а к утреннему открытию клиники была частично восстановлена работа подразделений.
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