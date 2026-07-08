В МВД рассказали, как мошенники ищут жертв

Краткий пересказ от РИА ИИ Злоумышленники начинают общение с незнакомыми пользователями, представляясь подписчиками общих блогеров или людьми со схожими интересами.

Основные признаки мошеннических аккаунтов — недавняя регистрация, смена имени или фотографии, быстрое переключение на личные темы и отсутствие понятной причины для знакомства.

Если незнакомый человек вскоре после начала общения начинает обсуждать финансовые вопросы или предлагает способы заработка, диалог следует прекратить и заблокировать собеседника.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Злоумышленники начинают общение с незнакомыми пользователями, представляясь подписчиками общих блогеров или людьми со схожими интересами, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Там же уточнили, что основные признаки мошеннических аккаунтов - недавняя регистрация, смена имени или фотографии, быстрое переключение на личные темы и отсутствие понятной причины для знакомства.

"Злоумышленники начинают общение с незнакомыми пользователями, представляясь подписчиками общих блогеров, участниками одинаковых сообществ или людьми со схожими интересами. Такой предлог создает иллюзию случайного и безопасного знакомства", - говорится в сообщении управления в канале на платформе " Макс ".

В ведомстве пояснили, что на первых этапах разговор не связан с деньгами. Преступники, предупреждают в МВД, постепенно выстраивают доверительные отношения, задают личные вопросы, выясняют уровень дохода, интерес к инвестициям, работе или криптовалюте.

"Спустя некоторое время общение переводится к предложениям "выгодного заработка", инвестиционным проектам или другим мошенническим схемам", - добавили в ведомстве.

Если незнакомый человек вскоре после начала общения начинает обсуждать финансовые вопросы или предлагает способы заработка, диалог следует прекратить и заблокировать собеседника, заключили в управлении.