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В МВД рассказали, как мошенники ищут жертв - РИА Новости, 08.07.2026
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08:34 08.07.2026
В МВД рассказали, как мошенники ищут жертв

МВД: мошенники ищут жертв под предлогом схожих интересов и подписок в соцсетях

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковИгровая клавиатура
Игровая клавиатура - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Игровая клавиатура. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Злоумышленники начинают общение с незнакомыми пользователями, представляясь подписчиками общих блогеров или людьми со схожими интересами.
  • Основные признаки мошеннических аккаунтов — недавняя регистрация, смена имени или фотографии, быстрое переключение на личные темы и отсутствие понятной причины для знакомства.
  • Если незнакомый человек вскоре после начала общения начинает обсуждать финансовые вопросы или предлагает способы заработка, диалог следует прекратить и заблокировать собеседника.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Злоумышленники начинают общение с незнакомыми пользователями, представляясь подписчиками общих блогеров или людьми со схожими интересами, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Там же уточнили, что основные признаки мошеннических аккаунтов - недавняя регистрация, смена имени или фотографии, быстрое переключение на личные темы и отсутствие понятной причины для знакомства.
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"Злоумышленники начинают общение с незнакомыми пользователями, представляясь подписчиками общих блогеров, участниками одинаковых сообществ или людьми со схожими интересами. Такой предлог создает иллюзию случайного и безопасного знакомства", - говорится в сообщении управления в канале на платформе "Макс".
В ведомстве пояснили, что на первых этапах разговор не связан с деньгами. Преступники, предупреждают в МВД, постепенно выстраивают доверительные отношения, задают личные вопросы, выясняют уровень дохода, интерес к инвестициям, работе или криптовалюте.
"Спустя некоторое время общение переводится к предложениям "выгодного заработка", инвестиционным проектам или другим мошенническим схемам", - добавили в ведомстве.
Если незнакомый человек вскоре после начала общения начинает обсуждать финансовые вопросы или предлагает способы заработка, диалог следует прекратить и заблокировать собеседника, заключили в управлении.
Ранее президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД РФ поручил ведомству уделить серьезное внимание борьбе с киберпреступлениями. Глава государства подчеркивал, что важно активизировать возмещение ущерба потерпевшим.
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