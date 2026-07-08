Телефонные мошенники позвонили жертве 16 тысяч раз, рассказали эксперты

Краткий пересказ от РИА ИИ Жителю Барнаула из Алтайского края, абоненту МТС, мошенники позвонили почти 16 тысяч раз за полгода.

Более четверти вызовов мошенников и спамеров в первом полугодии пришлись на пять российских городов: Москву, Краснодар, Санкт-Петербург, Новосибирск и Уфу.

Злоумышленники чаще всего использовали классические схемы обмана, представляясь государственными органами, пенсионными и социальными службами, а также курьерами почтовых служб и маркетплейсов.

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Самые настойчивые телефонные мошенники 2026 года пытались дозвониться до жертвы из Алтайского края, которая является абонентом МТС, на протяжении полугода, сделали почти 16 тысяч звонков, рассказали РИА Новости в сервисе "МТС Защитник".

« "Самое большое число нежелательных вызовов в первом полугодии на одного человека было зафиксировано в Алтайском крае — жителю Барнаула мошенники позвонили почти 16 тысяч раз. Все подозрительные звонки были успешно выявлены и заблокированы", — сообщили там.

Эксперты отметили, что по итогам первого полугодия более четверти вызовов мошенников и спамеров пришлись на пять российских городов. Так, больше всего нежелательных звонков произошло в Москве — 12 процентов от всех таких вызовов. На втором месте Краснодар — пять процентов, на третьем Санкт-Петербург — четыре процента. Замыкают топ-5 Новосибирск и Уфа с долей в три и два процента соответственно.

В этих городах злоумышленники чаще всего предпочитали использовать классические схемы обмана: они совершали звонки от имени государственных органов, пенсионных и социальных служб, а также вызовы под видом курьеров почтовых служб и маркетплейсов.

В сервисе напомнили, что мошенники постоянно адаптируют свои схемы и используют персональные методы психологического давления, поэтому сохранять бдительность стоит при любом телефонном разговоре с незнакомцами.