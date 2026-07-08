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Телефонные мошенники позвонили жертве 16 тысяч раз, рассказали эксперты - РИА Новости, 08.07.2026
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08:20 08.07.2026 (обновлено: 10:33 08.07.2026)
Телефонные мошенники позвонили жертве 16 тысяч раз, рассказали эксперты

МТС: настойчивые телефонные мошенники позвонили жертве 16 тысяч раз

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жителю Барнаула из Алтайского края, абоненту МТС, мошенники позвонили почти 16 тысяч раз за полгода.
  • Более четверти вызовов мошенников и спамеров в первом полугодии пришлись на пять российских городов: Москву, Краснодар, Санкт-Петербург, Новосибирск и Уфу.
  • Злоумышленники чаще всего использовали классические схемы обмана, представляясь государственными органами, пенсионными и социальными службами, а также курьерами почтовых служб и маркетплейсов.
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Самые настойчивые телефонные мошенники 2026 года пытались дозвониться до жертвы из Алтайского края, которая является абонентом МТС, на протяжении полугода, сделали почти 16 тысяч звонков, рассказали РИА Новости в сервисе "МТС Защитник".
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"Самое большое число нежелательных вызовов в первом полугодии на одного человека было зафиксировано в Алтайском крае — жителю Барнаула мошенники позвонили почти 16 тысяч раз. Все подозрительные звонки были успешно выявлены и заблокированы", — сообщили там.

Эксперты отметили, что по итогам первого полугодия более четверти вызовов мошенников и спамеров пришлись на пять российских городов. Так, больше всего нежелательных звонков произошло в Москве — 12 процентов от всех таких вызовов. На втором месте Краснодар — пять процентов, на третьем Санкт-Петербург — четыре процента. Замыкают топ-5 Новосибирск и Уфа с долей в три и два процента соответственно.
В этих городах злоумышленники чаще всего предпочитали использовать классические схемы обмана: они совершали звонки от имени государственных органов, пенсионных и социальных служб, а также вызовы под видом курьеров почтовых служб и маркетплейсов.
В сервисе напомнили, что мошенники постоянно адаптируют свои схемы и используют персональные методы психологического давления, поэтому сохранять бдительность стоит при любом телефонном разговоре с незнакомцами.
"Не сообщайте личные данные, коды из СМС и не переходите по подозрительным ссылкам. А если вы столкнулись с подозрительным звонком, немедленно прекратите разговор и положите трубку", — порекомендовали там.
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