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В Новой Москве машина сбила подростка на пешеходном переходе - РИА Новости, 08.07.2026
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18:57 08.07.2026 (обновлено: 18:58 08.07.2026)
В Новой Москве машина сбила подростка на пешеходном переходе

В Новой Москве легковушка сбила подростка на пешеходном переходе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили полиции и скорой медицинской помощи
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Новой Москве легковой автомобиль наехал на несовершеннолетнего.
  • Пострадавший, предварительно, 14-летний подросток, госпитализирован.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Легковушка наехала на несовершеннолетнего в Новой Москве, пострадавший госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"По предварительным данным, сегодня в районе дома 10 на улице Александра Печерского водитель, управляя легковым автомобилем, совершил наезд на несовершеннолетнего", - сказали в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что пострадавший госпитализирован. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.
В свою очередь, в правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что, предварительно, автомобиль сбил 14-летнего подростка на пешеходном переходе.
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