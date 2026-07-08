В Новой Москве машина сбила подростка на пешеходном переходе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Новой Москве легковой автомобиль наехал на несовершеннолетнего.
- Пострадавший, предварительно, 14-летний подросток, госпитализирован.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Легковушка наехала на несовершеннолетнего в Новой Москве, пострадавший госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"По предварительным данным, сегодня в районе дома 10 на улице Александра Печерского водитель, управляя легковым автомобилем, совершил наезд на несовершеннолетнего", - сказали в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что пострадавший госпитализирован. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.
В свою очередь, в правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что, предварительно, автомобиль сбил 14-летнего подростка на пешеходном переходе.