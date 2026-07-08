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Синоптик рассказала о погоде на выходных в Москве - РИА Новости, 08.07.2026
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17:19 08.07.2026
Синоптик рассказала о погоде на выходных в Москве

Синоптик Позднякова: в Москве в выходные ожидаются дожди и до 26 градусов тепла

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПрохожие во время дождя в Москве
Прохожие во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Прохожие во время дождя в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве на выходных ожидаются дожди, но они не будут сильными.
  • В субботу минимальная температура в Москве будет в пределах плюс 16–18 градусов, дневная — плюс 24–26 градусов.
  • В воскресенье из-за большего количества облаков и осадков температура будет чуть ниже, чем в субботу, и составит ночью плюс 13–18 градусов, днем — плюс 20–25 градусов.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Дождливые выходные с температурой до плюс 26 градусов ожидаются в Москве, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Характер погоды и температурный режим сильно не изменятся. В субботу и воскресенье интенсивность дождей ожидается больше, но категории сильных она не достигнет. Если в середине недели выпадало около 2 – 5 миллиметров осадков, то на выходных за 12 часов может выпасть около 10 миллиметров. Однако это будут локальные, а не повсеместные дожди", - рассказала Позднякова.
Синоптик подчеркнула, что в субботу минимальная температура в Москве будет в пределах плюс 16 – плюс 18 градусов, по области – плюс 13 – плюс 18 градусов. Дневная температура в столице в субботу плюс 24 – плюс 26 градусов, по области – плюс 21 – плюс 26 градусов.
"В воскресенье из-за большего количества облаков и, может быть, большего количества осадков, и еще потому, что ветер сменится с юго-восточного – восточного на северо-восточный, температура будет чуть ниже за счет дневных значений", - сообщила она.
Позднякова рассказала, что в воскресенье по региону ночная температура будет плюс 13 – плюс 18 градусов, дневная – плюс 20 – плюс 25 градусов.
"Это ниже климатической нормы на пару градусов", - заключила синоптик.
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