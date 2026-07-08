В Москве отремонтируют Пречистенскую набережную

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят комплексный ремонт Пречистенской набережной в центре столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"В этом году приведем в порядок четыре набережные в районе Хамовники - Пречистенскую, Фрунзенскую, Новодевичью и Ростовскую. Эти набережные являются точками притяжения для жителей и гостей столицы, благодаря множеству известных локаций, в том числе олимпийскому комплексу "Лужники" и парку Горького. Поэтому основная задача - обеспечить удобное передвижение водителей и пешеходов", - написал Бирюков.

Заммэра пояснил, что в настоящее время работы проводятся на Пречистенской набережной.

"Запланирована полная замена асфальтобетонного покрытия на проезжей части и тротуарах общей площадью более 40 тысяч квадратных метров, после чего нанесем новую дорожную разметку. Ранее там меняли асфальт в 2017 году", - рассказал Бирюков, добавив, что в рамках проекта установят удобные лавочки для отдыха и проведут озеленение - обустроят почти 4 тысячи "квадратов" газона.