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В Москве отремонтируют Пречистенскую набережную - РИА Новости, 08.07.2026
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В Москве отремонтируют Пречистенскую набережную

Комплексный ремонт Пречистенской набережной начался в Москве

© РИА Новости / Валерий Шустов | Перейти в медиабанкПречистенская набережная Москвы-реки
Пречистенская набережная Москвы-реки - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Валерий Шустов
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Пречистенская набережная Москвы-реки. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят комплексный ремонт Пречистенской набережной в центре столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В этом году приведем в порядок четыре набережные в районе Хамовники - Пречистенскую, Фрунзенскую, Новодевичью и Ростовскую. Эти набережные являются точками притяжения для жителей и гостей столицы, благодаря множеству известных локаций, в том числе олимпийскому комплексу "Лужники" и парку Горького. Поэтому основная задача - обеспечить удобное передвижение водителей и пешеходов", - написал Бирюков.
Заммэра пояснил, что в настоящее время работы проводятся на Пречистенской набережной.
"Запланирована полная замена асфальтобетонного покрытия на проезжей части и тротуарах общей площадью более 40 тысяч квадратных метров, после чего нанесем новую дорожную разметку. Ранее там меняли асфальт в 2017 году", - рассказал Бирюков, добавив, что в рамках проекта установят удобные лавочки для отдыха и проведут озеленение - обустроят почти 4 тысячи "квадратов" газона.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что общая протяженность обновленных набережных в районе Хамовники составит более пяти километров, что позволит создать единый комфортный маршрут для автомобилистов и пешеходов.
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