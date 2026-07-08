В Москве заменили более тысячи квадратных метров шумозащитных экранов

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства заменили более 1,1 тысячи квадратных метров шумозащитных экранов в Москве в текущем году, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Сегодня шумозащитные экраны - важный элемент современной городской инфраструктуры. Они помогают минимизировать шум от дорожного движения вблизи остановок городского транспорта, парков и густонаселенных районов. В этом году уже заменили более 1,1 тысячи квадратных метров таких конструкций, всего в плане - около 2 тысяч", - рассказал Бирюков.

Заммэра отметил, что, в частности, шумозащитные экраны обновили на участках МКАД и Третьего транспортного кольца, Варшавском, Ленинградском, Можайском шоссе и ряде других магистралей.

"При замене шумозащитных экранов учитывается единая городская стилистика. Используются панели только серого цвета и унифицированного размера, это позволяет упростить их ремонт и сократить расходы на обслуживание. Высота ограждения зависит от уровня звукового воздействия, учитываются такие параметры, как расстояние до жилых домов, рельеф местности, загруженность трассы. Например, высота конструкций на участках вдоль МКАД составляет порядка 8 метров", - добавил он.