Эксперт рассказала, какие данные опасно называть мошенникам

Краткий пересказ от РИА ИИ Руководитель проекта «Перезвони сам» Валентина Шилина предупредила, что коды из СМС и push-уведомлений нельзя отправлять мошенникам.

Не следует сообщать данные банковских карт, включая полный номер, срок действия и CVC/CVV-код.

Нельзя называть паспортные данные, СНИЛС, ИНН, домашний адрес и другую личную информацию, которая может быть использована для мошенничества.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Коды из СМС и push-уведомлений, данные банковских карт, паспортные данные, СНИЛС, ИНН, а также домашний адрес нельзя ни в коем случае отправлять мошенникам в мессенджерах или называть в телефонном разговоре, рассказала РИА Новости руководитель городского онлайн-проекта "Перезвони сам" столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина.

"Есть данные, которые ни в коем случае нельзя отправлять мошенникам в мессенджерах или называть в телефонном разговоре. Коды из СМС и push-уведомлений - это самый ценный "трофей" для злоумышленников. Даже одноразовый пароль, продиктованный собеседнику, может открыть доступ к вашему аккаунту на официальных ресурсах, в онлайн-банке или к оформлению кредита на ваше имя", - рассказала Шилина.

По ее словам, нельзя называть данные банковских карт, например, полный номер карты, срок действия карты (MM/GG) и три цифры на обороте карты (CVC/CVV-код). Также не стоит сообщать логины, пароли и любые проверочные слова от важных сервисов, например, банка, официальных ресурсов, почты и соцсетей.

Кроме того, как отметила эксперт, нельзя называть паспортные данные, СНИЛС, ИНН и фото документов. Даже под благовидным предлогом "подтверждения личности" отправлять их мошенникам — значит дать им возможность оформить на жертву кредиты и микрозаймы.