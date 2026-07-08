Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказала, какие данные опасно называть мошенникам - РИА Новости, 08.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:17 08.07.2026
Эксперт рассказала, какие данные опасно называть мошенникам

Шилина: мошенникам нельзя называть личные данные, включая адрес проживания

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Руководитель проекта «Перезвони сам» Валентина Шилина предупредила, что коды из СМС и push-уведомлений нельзя отправлять мошенникам.
  • Не следует сообщать данные банковских карт, включая полный номер, срок действия и CVC/CVV-код.
  • Нельзя называть паспортные данные, СНИЛС, ИНН, домашний адрес и другую личную информацию, которая может быть использована для мошенничества.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Коды из СМС и push-уведомлений, данные банковских карт, паспортные данные, СНИЛС, ИНН, а также домашний адрес нельзя ни в коем случае отправлять мошенникам в мессенджерах или называть в телефонном разговоре, рассказала РИА Новости руководитель городского онлайн-проекта "Перезвони сам" столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина.
"Есть данные, которые ни в коем случае нельзя отправлять мошенникам в мессенджерах или называть в телефонном разговоре. Коды из СМС и push-уведомлений - это самый ценный "трофей" для злоумышленников. Даже одноразовый пароль, продиктованный собеседнику, может открыть доступ к вашему аккаунту на официальных ресурсах, в онлайн-банке или к оформлению кредита на ваше имя", - рассказала Шилина.
По ее словам, нельзя называть данные банковских карт, например, полный номер карты, срок действия карты (MM/GG) и три цифры на обороте карты (CVC/CVV-код). Также не стоит сообщать логины, пароли и любые проверочные слова от важных сервисов, например, банка, официальных ресурсов, почты и соцсетей.
Кроме того, как отметила эксперт, нельзя называть паспортные данные, СНИЛС, ИНН и фото документов. Даже под благовидным предлогом "подтверждения личности" отправлять их мошенникам — значит дать им возможность оформить на жертву кредиты и микрозаймы.
"Личную информацию, которая может быть использована для взлома: домашний адрес, номер телефона, дата рождения, имена родственников. Комбинации этих данных, например, имени и даты рождения, достаточно, чтобы попытаться подобрать пароль к вашей почте", - добавила собеседница агентства.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
Эксперт назвала самый опасный канал связи, который используют мошенники
4 июля, 07:59
 
ОбществоЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала